學團稱大學禁設吸菸區 反使菸害擴散…衛福部：續推無菸校園
大專校院學生及青年團體表示，大學禁設吸菸區反使菸害擴散。衛福部回應，當初修法是因大專院校部分學生未達合法吸菸年齡，憂造成管理困難，將聯手教育部續推無菸校園。
立法院會2023年三讀修正通過菸害防制法部分條文，將大專校院納入禁菸場所。多名大專校院學生及青年團體今天表示，根據調查，禁止大學設置吸菸區，反而造成菸害擴散，呼籲衛生福利部及立法院修法，讓大學恢復設置吸菸區的權限。
衛生福利部國民健康署菸害防制組長羅素英告訴中央社記者，當時是因應修法提高禁止吸菸年齡至20歲，考量大專校院學生年齡涵蓋18歲以上（依教育部統計，民國108學年度未滿20歲者約達36%），教育部提出意見指出，若校園內可設吸菸區，恐不易查驗年齡導致學校管理困難，因此將大專校院納入全面禁菸場所。
對於校園菸害，羅素英表示，教育部已頒布「校園菸害防制實施計畫」，以降低學生吸菸率、降低教職員吸菸率、降低校園二手菸暴露比率等目標，明定各級學校、政府應依該計畫執行各項策略工作，避免學生受同儕影響而吸菸，並提供戒菸服務資源等，營造友善校園無菸環境，保障教職員工生健康發展。
此外，國健署也提供專業戒菸協助，羅素英表示，師生有戒菸需求，可善加運用，有助早日擺脫菸癮，以營造無菸健康的學習環境。
至於20歲以下吸菸者，羅素英表示，自菸害防制法修正施行日民國112年3月22日起至今年5月19日止，未滿20歲使用菸品、電子煙、加熱菸，共處分數4749件；盼大家共同營造校園無菸友善支持環境，才有好的學習與成長。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜一場 世新道歉了
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 專心學習？她好奇「考上頂大方法」釣出一票學霸 台大生曝身邊4種人
▪ 「困境是轉彎的起點」台大韓籍畢業生演說幽默感人 訝異台灣人聚餐明算帳
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言