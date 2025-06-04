25年前，全民英檢首次登場：施玉惠教授

文／ 陳翌函 採訪撰述

《全民英檢25週年 系列專題》第一階段　研發新創期

前國立臺灣師範大學文學院院長、首屆全民英檢諮詢委員會副召集人- GEPT之母。 圖／記者沈昱嘉 攝影
前國立臺灣師範大學文學院院長、首屆全民英檢諮詢委員會副召集人- GEPT之母。 圖／記者沈昱嘉 攝影

作為財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）第一位來自外部的專業學者董事，在18年的任期內，我見證全民英檢日益茁壯並真正做到為全民服務。

時間回到1997年，全民英檢諮詢委員會初創之際，委員會成員來自全國各地的英語教育和測驗專家，由國立臺灣大學前文學院林耀福院長擔任召集人，我擔任副召集人。經過多次諮詢與討論，我們確立全民英檢的分級制度，內容對應國中、高中、大學等不同階段，並堅持測驗應涵蓋聽、讀、說、寫四項能力。

為什麼英語測驗一定要涵蓋聽、讀、說、寫四項能力？因為，語言不是只有讀或聽的輸入（input），還有說與寫的產出（output）需求，尤其受到母語的影響，臺灣學習者容易犯一些典型的錯誤。比方說，中文只需「看」，一個字彙即適用各種情境，但英語則需根據語境選擇see、watch或 look (at)。這些細微的差異通常必須藉由寫作與口說表現才能真正評估學習者的產出能力。

全民英檢第一次測驗是從中級開始施測，因為我們考量到中級對應高中階段的英語程度，便於調整難易度、向上下延伸。而首次測驗的報名人數達1萬2千人，遠超預期，讓LTTC全體人員及補助研發的教育部皆大感振奮，努力看見成果。

但我們始終沒有忘記，測驗不僅是評量的工具，更重要的是掌握臺灣學生的英語學習情況並回饋至教學場域，形成「教學—測驗/評量—學習」的良性回饋循環，這才是臺灣發展自有測驗的核心目的。因此，我當年就建議邀請學校老師參與全民英檢的評分，讓老師們理解測驗評量的能力指標與課綱及課程設計可以相互呼應；同時透過評分更了解學習表現差異，為持續優化英語教育提供重要依據。

全民英檢研發團隊和諮詢委員也都堅持「測驗在地化」原則，力求內容貼近國人生活，考題不只談論西方節慶，還涵蓋端午節、臺灣棒球、茶葉蛋等臺灣文化元素。讓考生在學習英語時，不僅理解國外文化，也能向外國人介紹臺灣文化，加上全民英檢透過信、效度研究及國際學術發表，不間斷證明測驗的專業水準，這種「全球在地化」（glocalization）的評量特色，近年來也陸續吸引日本、韓國、越南、泰國等國家來訪取經學習，再再顯示全民英檢在東亞測評界已居於領頭羊的地位了，所以也可視為臺灣之光！

最後，我誠摯地祝賀全民英檢25週年生日快樂！25 歲正值青壯年，未來也將持續成長茁壯，越來越有活力、越來越美好！

延伸專題
25年前，全民英檢首次登場：林耀福教授

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