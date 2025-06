25年前，全民英檢首次登場_林耀福教授

《全民英檢25週年 系列專題》第一階段 研發新創期

國立臺灣大學外國語文學系名譽教授、首屆全民英檢諮詢委員會召集人-GEPT之父。 圖/林耀福教授 提供

許多人問我:「當年,臺灣為什麼需要全民英檢(GEPT)這樣一個英語能力檢測?」答案一言以蔽之,就是英語太重要了!西方曾經流行著這麼一句話:「A language is a dialect with an army and navy.」(所謂的語言就是擁有陸軍和海軍作為後盾的方言)。拿這句話來理解英語的興起與傳播,我覺得非常貼切。英、美兩大日不落帝國相繼君臨天下兩百年,夾其地緣政治、軍事、經濟、科技、文化等等各方面的實力,英語早已成為世界通用語言,實現了Esperanto的夢想。近一百年來,任何一個國家,不管是敵是友,不管是中國還是日本,要想尋求發展、現代化、增強國力,英語已是必要的利器,非得學習掌握不可。中國的崛起雖然挑戰了美國的霸權,但是英語的主導地位只怕百年內都不會改變。

作為從事英語研究、教學與檢測的學者,我們一直思忖:「如何提升國人的英語能力,進而促進國家與社會的進步。」基於這樣的使命感,我們當時開始思考如何建立一套本土化的英語能力檢測系統。

但我們學習英語總是不斷的碰到困難,出現「毛病」,因此我們需要語言「醫師」給予診斷與治療。誠如追求身體健康需要定期檢查,語言學習過程中也需要適當的檢測來發現問題並加以改進。然而語言學習的診斷和治療,由於學習者的母語、文化、生活習俗等等因素的干擾,從檢測到治療藥方,都特別須要針對性和標靶性。 因此我們不應僅僅依賴托福、雅思等進口的「成藥」,因為它們的並未考慮臺灣學習者的語言和文化習慣,針對性不夠,診斷效力不足。為了準確的檢測出我們學習上的毛病和弱點,讓醫師開出對症下藥的處方,提升國人的學習效果,我們需要一套「量身定制」的檢測系統,協助制定最有效的學習方案。這是一件刻不容緩的事情。

只不過,當時臺灣的英語測驗市場幾乎被國外的舶來品壟斷。突然間,一個由本土自行研發的全民英檢出現,自然引發既有市場的緊張與反應,致使我們面臨許多難以預料的阻力及挑戰。在這裡,我必須讚揚財團法人語言訓練測驗中心(LTTC)的研發團隊展現非凡的毅力與專業精神,成功克服種種困難;同時,我也要感謝當時教育部給予的大力支持,讓我們更有信心迎戰這些挑戰。

雖然我沒有直接參與全民英檢實際施測工作,但深知LTTC的同仁們為了安排測驗場地,必須奔波於全臺各地,甚至遠赴金門、澎湖等離島,過程十分辛苦。然而,當國人首次自主研發的大規模英語測驗上路,與當時市場上獨占鰲頭的外來品牌相抗衡,社會各界均興奮不已;翻閱當時的報導,包括聯合報在內的各大媒體都給予高度關注,國際上也對此表示認可,對於所有參與其中的人來說都是極大的鼓舞。

回顧25年來,臺灣的英語學習風氣與整體英語能力的提升有目共睹。雖不能完全歸功於全民英檢,但其影響力無庸置疑,它不僅改善學習方法,提高學習效果,更鼓舞了國人學習英語的信心與動機,進而產生「共振效應」(synergy effect),形成正向循環。因此,我認為全民英檢已經達成最初設立的目標。

尤其,在LTTC 70餘年的發展歷程中,投入全民英檢的時間即占據20多年,可謂是最重要且貢獻最大的項目。在如此優秀且專業團隊引領下,我對全民英檢的未來充滿信心,也由衷地祝賀全民英檢繼續不斷地突破,邁向更輝煌的里程碑!

