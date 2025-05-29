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教委會審議通過 國科會預算22案全數解凍

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天審議國科會主管預算解凍案，會中通過22項預算全數解凍，將送院會做最後審查。記者董俞佳／攝影
立法院教育及文化委員會今天審議國科會主管預算解凍案，會中通過22項預算全數解凍，將送院會做最後審查。記者董俞佳／攝影

立法院教育及文化委員會今天審議國科會主管預算解凍案，會中通過22項預算全數解凍，將送院會做最後審查。

國科會指出，114年度國科會預算凍結案共22案，包括國家災害防救科技中心的災防中心綜整各項災害情資，落實相關情資的研判與應用，協助中央與地方共同推動防災、減災、應變與復原重建工作以及國家太空中心、科發基金等等。

今天教委會審議結果，22項預算全數解凍。國科會主委吳誠文表示，以上相關經費，均為推動我國科技發展，提升國家競爭力，感謝委員鼎力支持，同意動支預算。

另外，平埔原住民族群身分認定法制作業迫在眉睫，立委林宜瑾等人提案要求國科會會同中研院及各設有民族學系之大專院校，盤點目前共有多少可供人民查閱之「平埔原住民族群身分認定佐證學術資料」，以利平埔族身份認定。臨時提議也通過。

情資 國科會 原住民族

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