終身學習券明起開放登記 有機會獲全年免費遊場館年票

為激發國人終身學習動機，培養終身學習行動，教育部表示，將發放2萬張「終身學習券」與3000張「5館通行票」共2種電子票券，凡6歲以上國人明起可上終身學習票券系統登記抽票，有機會於未來一年內不限次數進入科教館、科博館等五間社教館所。

教育部表示，6歲以上國人明起至6月18日上「終身學習票券系統」（hitps:/lifelong-Leatning-voucher.com/），完成會員註冊及身分驗證後，即可登記抽取前開票券，領券者名單將在114年6月19日公布於教育部網站及票券系統。

獲得終身學習券者，於票券使用期間可現場報名參加社區大學114年秋季班課程，或是年滿55歲以上者可參加樂齡大學114學年度課程。每1張終身學習券抵免社區大學課程學分費或是樂齡大學學費為新台幣1000元。

獲得5館通行票者，今年7月1日起至明年6月30日，可不限次數免費進入科教館、科博館、科工館、海科館及海生館參觀常設展，不含特展。

教育部今天也宣布建置「終身學習資源平臺」（https://1le.moe.edu.tw/），內容主要包含第三人生大學終身學習票券及終身學習驛站等3部分。

教育部表示，平台除提供第三人生大學、終身學習票券相關資訊外，在「終身學習驛站」部分，整合教育部及所屬社教機構的學習網站或主題網站，分為博識玩家、樂活樂學、親子資源、語境寶典、傑出典範及政策開講等主題，以滿足國人在知識探索、興趣培養及心靈提升等不同階段的學習需求。

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