去年喊重啟學士班陸生來台 教部證實今年不發布簡章
去年總統賴清德就職時主動呼籲陸方開放陸生學位生來台，教育部也一同爭取恢復暫停5年的陸生學士班簡章。但教育部證實，由於陸方未能將學生高考成績報至台灣，我方陸生聯招會無法進行分發，和我方大專校院先行討論後，決議今年仍暫緩發布陸生學士班招生簡章。
2020年陸方宣布暫停陸生來台，僅開放仍在台就讀的陸生繼續升學，又總統賴清德去年於就職演說時談到，希望與中國大陸重啟雙邊對，並以觀光旅遊及學位生來台就學為先，一起追求和平共榮。教育部也談到，希望可恢復陸生學位生在台就讀，且規畫今年五月公布114學年陸生學士班簡章、7月放榜。
但截至今日，仍未見學士班簡章公告。教育部高教司長廖高賢表示，過去陸生學士班招生多是採計中國大陸高考成績，但若陸方不能把高考成績送至台灣，則沒有辦法由我方陸聯招進行分發。
廖高賢指出，先前已和我方大專校院討論、徵詢意見，考量陸方仍未開放的狀況下，決議今年仍暫緩發布陸生學士班招生簡章。
但廖高賢也說，我方陸聯招也持續和海峽兩岸招生服務中心保持聯繫，過去陸方是以新冠疫情為由單方面暫停陸生赴台就學，「目前給我們的回饋，還是政策沒有鬆綁。」而陸生研究所碩博班簡章已經公告，已在台的陸生仍可繼續升讀。
由於陸生學士班招生已從2020年中斷，於2023年、111學年度結束時，隨陸生畢業學士班已「清零」，又陸生碩博班招生也隨學士班清零連動，名額使用率僅剩下一成多，因此教育團體也預估，日前方公布的2025年陸生碩博班招生簡章，也將成為「末代簡章」。
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