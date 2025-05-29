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瞄準輝達、台積電！「新學制」直升科大 北市培養逾千名人才

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
「3+2+2」新五專模式將於114學年正式上路，北市19所高中職提供逾千名額，更有台科、北科等頂尖科大參與，教育局說，隨輝達進駐、台積電規模也日益擴大等未來人才需求越來越大，透過此種模式，讓學生與產業緊密對接，確立職涯目標。記者洪子凱／攝影
「3+2+2」新五專模式將於114學年正式上路，北市19所高中職提供逾千名額，更有台科、北科等頂尖科大參與，教育局說，隨輝達進駐、台積電規模也日益擴大等未來人才需求越來越大，透過此種模式，讓學生與產業緊密對接，確立職涯目標。記者洪子凱／攝影

「3+2+2」新五專模式將於114學年正式上路，北市19所高中職開75個專班，提供逾千名額，可免除考試直升頂尖科大；教育局說，隨輝達進駐、台積電規模也日益擴大等，未來人才需求愈來愈大，透過此種模式，確立職涯目標。

教育部推出「3+2+2」新五專模式專班，規畫114學年正式上路，學生可以在高中期間就進入專班直升科大，免除考統測、學測，大學念完2年後取得副學士學位可選擇繼續念2年取得學士或直接就業，其中北市共有19所高中職，開設75個專班，總計提供1074個名額。

副局長陳素慧指出，此次專班涵蓋AI自動化控制、5G通訊、智慧製造、新媒體、數位行銷、樂齡福祉等多元領域，更與多所科大合作，包含台科、北科、北商大、雲科大等頂尖科大，而學生也不是進入專班就可以完全不用準備，在甄選、進入科大都有門檻要求，確保學生持續準備，保持熱度。

大安高工校長楊益強表示，考量到近年來自動化普及加上學校專業，與台科大共同合作「自動化工程專班」招收30名對工程與科技有興趣國中畢業生，讓學生能夠與產業連結、獲資源，在成績要求上也不容馬虎，除會考成績要30分以上，進入學校後需維持數理與專業科目成績前50%、取得CEFR B1級英語能力，並參與台科大營隊或實驗室實習，才得取得台科大入學資格。

內湖高工校長李俊岳也說，學校主要是針對電機電子群學生，並融入AI課程領域「智慧製造內工專班」，並與雲科大合作，最終30名學生可直升，雲科大與台積電有合作，目前也在持續接洽，希望成為產業一條龍；南港高工校長劉美慧也說，與北科大合作車輛工程專班，對應到學校汽車及重機科，產業需求量相當大，更也將電動車概念融入，和產業對接高度相關。

技職教育科長陳秉熙補充，該模式可以讓學生從高職起就能提早接觸到大學端的課程和實作資源，加上科大大多都有許多合作產業，未來包含輝達設廠、台積電等相關產業都需要大量人才，學生能夠透過實作與產業緊密對接，更能幫助學生提早確立未來的職涯方向，不僅僅只是選校、專班，而是更快速有一技之長。

職涯 台積電 台科大

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