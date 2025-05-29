快訊

獨／許銘春後悔參與高雄市長初選 競選辦公室已關閉

家寧控合理化出軌、斷章取義 Andy經紀人火速回應：我們法庭見

哈佛遭清算北京沉默 扯出培訓中共高官過往

影／禁設吸菸區反造成菸害擴散 大學跨校學團要求恢復

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
多所大專校院學生及學生團體上午在立法院舉行記者會，公布30所大專校院在2022 年《菸害防制法》修法「禁止大學設置吸菸區」後的現況調查。學生指出禁設吸菸區幫了倒忙、反造成菸害擴散，因此呼籲衛福部和立法院修正 《菸害防制法》、恢復大學設置吸菸區的權限。記者林伯東／攝影
多所大專校院學生及學生團體上午在立法院舉行記者會，公布30所大專校院在2022 年《菸害防制法》修法「禁止大學設置吸菸區」後的現況調查。學生指出禁設吸菸區幫了倒忙、反造成菸害擴散，因此呼籲衛福部和立法院修正 《菸害防制法》、恢復大學設置吸菸區的權限。記者林伯東／攝影

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

多所大專校院學生及學生團體上午在立法院舉行記者會，公布30所大專校院在2022 年《菸害防制法》修法「禁止大學設置吸菸區」後的現況調查。學生指出禁設吸菸區幫了倒忙、反造成菸害擴散，因此呼籲衛福部和立法院修正 《菸害防制法》、恢復大學設置吸菸區的權限。

政大學生會前會長何傑思批評，當年修法排除學生和大學聲音，直接剝奪大學自治空間，也為菸害防制埋下隱憂。這導致修法三年以來，各校亂象不斷，學生也才發起本次調查。台大學生鄭羽芳指出，針對目前亂象，學生團體共同提出三項訴求，衛福部、教育部應共同檢討校園現行亂象，再者，衛福部應盡速提出菸防法修正草案，允許大學設置吸菸區，並一同呼籲朝野立委，也能一同提出修正草案。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛福部 立法院 修法

延伸閱讀

學生團體：大學禁菸反讓菸害擴散 籲恢復校內吸菸區

亞洲爭搶人才！川普政府禁哈佛收外籍生 東大、香港科大都出手

「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜 世新道歉了

衛福部預算凍結64案、26億餘元 立法院今天全數解凍

相關新聞

美簽政策急轉彎 台灣議員為哈佛入學生女兒發聲：誰來守護孩子的夢？

美國國務院日前突襲式宣布，暫停全球學生與交換學者簽證面談預約，預告將擴大審查申請人社群媒體使用狀況。新北市地方議員今早在...

金門考題爭議、青少年性病增 國教盟籲正視性健康教育

金門有國中健康教育試題內容不當引發社會譁然，國教行動聯盟認為，此事反映學校性健康教育的缺口，國內健康促進學校（HPS）計...

去年喊重啟學士班陸生來台 教部證實今年不發布簡章

去年總統賴清德就職時主動呼籲陸方開放陸生學位生來台，教育部也一同爭取恢復暫停5年的陸生學士班簡章。但教育部證實，由於陸方...

瞄準輝達、台積電！「新學制」直升科大 北市培養逾千名人才

「3+2+2」新五專模式將於114學年正式上路，北市19所高中職開75個專班，提供逾千名額，可免除考試直升頂尖科大；教育...

葉丙成性平調查下周首開會 教長鄭英耀：若違法絕不護短

教育部政務次長葉丙成因涉校園性平案洩密爭議，已向教育部請假一個月。民進黨籍立委持續關注性平案，今天指若葉丙成違反性平法，...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。