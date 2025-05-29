影／禁設吸菸區反造成菸害擴散 大學跨校學團要求恢復

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多所大專校院學生及學生團體上午在立法院舉行記者會，公布30所大專校院在2022 年《菸害防制法》修法「禁止大學設置吸菸區」後的現況調查。學生指出禁設吸菸區幫了倒忙、反造成菸害擴散，因此呼籲衛福部和立法院修正 《菸害防制法》、恢復大學設置吸菸區的權限。

政大學生會前會長何傑思批評，當年修法排除學生和大學聲音，直接剝奪大學自治空間，也為菸害防制埋下隱憂。這導致修法三年以來，各校亂象不斷，學生也才發起本次調查。台大學生鄭羽芳指出，針對目前亂象，學生團體共同提出三項訴求，衛福部、教育部應共同檢討校園現行亂象，再者，衛福部應盡速提出菸防法修正草案，允許大學設置吸菸區，並一同呼籲朝野立委，也能一同提出修正草案。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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