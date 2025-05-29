影／打造友善終身學習環境 教育部推動3項新興終身教育措施

教育部今天舉辦「我們的終身學習大事」記者會，請地方政府、社區大學、樂齡大學及部屬5間社教館等代表，說明114年推出3項新興終身教育措施，包含「推動第三人生」、「發放終身學習票券」及「建置終身學習資源平台」，期以滿足國人在人生不同階段的學習需求，打造「人人終身學習、處處終身學習、時時終身學習」的社會。

教育部次長張廖萬堅表示，台灣2025年已步入高齡社會，在少子女化及高齡化的人口結構下，對於社會人力資源、產業發展、醫療照顧及社會福利等面向皆帶來挑戰與轉型，因此提供中高齡者多元學習機會與管道、精進終身學習機構服務品質與打造全齡友善終身學習環境，是未來推動終身教育的重要課題。

終身教育司司長梁學政表示，今年推出試辦第三人生大學、發放終身學習票券，以及建置終身學習資源平台等3項新興措施，是奠基過去辦理社區大學、樂齡大學的基礎下，嘗試結合高等教育學制與資源，滿足國人不同階段的學習需求，並重新定義「學習、貢獻與價值」的新生活藍圖，為推動終身學習帶來新境界。 教育部今天舉辦「我們的終身學習大事」記者會，請地方政府、社區大學、樂齡大學及部屬5間社教館所等代表，說明114年推出3項新興終身教育措施。記者邱德祥／攝影 終身教育司司長梁學政表示，今年推出試辦第三人生大學、發放終身學習票券，以及建置終身學習資源平台等3項新興措施。記者邱德祥／攝影

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