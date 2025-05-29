新北科學日首度走出校園 全息投影實驗成亮點

2025新北科學日今在台電台北南區營業處登場，教育局與淡江大學、國科會、台灣電力公司、明基材料及數感實驗室共同策辦，融合結合科技、科學與藝術創新，打造跨域整合STEAM教育示範場域。新北副市長劉和然說，新北深耕科學教育，今年首度與台電及產學界合作，拓展STEAM教育觸角。

新北科學日現場亮點是淡江大學團隊設計的全息投影實驗，淡江大學化學系副教授兼科教中心副主任鄧金培說，今年設計大型實驗融合了科學、科技與藝術等元素，融合偏光片與光學技術，透過影像疊加方式，讓世壯運吉祥物壯寶的立體影像彷彿從空中跳出；學生再運用平板下載專屬影片，搭配自製裝置體驗光線折射與偏振變化，為壯寶打造專屬背景，體驗科技與藝術結合的樂趣。

新北教育局說，今年科學日活動首度走出校園，與台電合作推出「永續能源島」綠能手作課程，引導學生探索離岸風電與儲能科技；而電幻1號所的互動展具及節電闖關遊戲，更讓學生在趣味中認識綠能知識，培養節能減碳與永續能源觀念。

新北科學日也與數感實驗室合作推出「環遊世界玩數學」行動展，設置多項數理邏輯遊具，包含索瑪立方體、數字幻方與鑲嵌藝術等，透過動手操作與空間思維訓練，展現數學生活化、趣味化的學習成果。

此外，為紮根科學教育，新北市教育局規畫全年科學推廣活動，從3月至5月與淡江大學合辦跑跑分析車與行動化學車，5月辦理新北科學日，10月再與國科會合辦台灣科普環島列車，串聯科學教育生態網絡；同時，持續推動STEAM教育競賽，如新北機關王、新北科展、IEYI世界青少年發明展等，讓學生在實作中學習，強化創意思維與問題解決能力。 新北副市長劉和然在數感實驗體驗攤位與海山國小學童互動學習。圖／新北教育局提供

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