金門考題爭議、青少年性病增 國教盟籲正視性健康教育

金門有國中健康教育試題內容不當引發社會譁然，國教行動聯盟認為，此事反映學校性健康教育的缺口，國內健康促進學校（HPS）計畫長期邊緣化性健康促進教育，導致學生普遍欠缺正確且必要的性健康與安全知識，學校師資也欠缺相關的培訓。立委更出面指出，全台僅有1178位具資格的健康教育教師，呼籲政府應正視問題、提出具體作為。

國教盟今日召開記者會點出現行性健康教育問題，台北市公共衛生師公會理事、桃園壽山高中健康護理教師蔡秉兼觀察，現行的健康教育多流於片段式教學，國中3年共120節健教課程，許多學生真正上完的不到一半。希望健康教育能朝向情境式的性健康教育發展，透過體驗式的教學，建立正確的性健康與行為觀念。

輔仁大學公共衛生系副教授鄭其嘉說，教育部國教署過去透過「健康促進學校」計畫，委託性教育專業組織輔導各縣市政府推動學校性健康促進，但計畫卻於2021年中止，目前沒有其他輔導計畫協助縣市及學校推動學校性健康促進，各級學校目前在推動此議題時沒有方向也缺乏架構，導致學生欠缺健康教育、教師缺乏性健康教育培訓。

立委林憶君指出，根據衛福部疾病管制署最新統計，近10年青少女梅毒感染率成長高達53倍，青少年淋病感染數更在12年內暴增7倍，台灣性病問題年齡越來越低，凸顯性健康教育必要性。「健康促進學校」計畫的中止令人憂心，盼性健康教育課程化、師資專業化，也要與青少年保健政策結合。

立委林月琴在記者會中指出，聯合國兒童權利公約審查委員會早於2022年即關切台灣兒少性病通報上升、性教育課程不足的現象。她強調，目前全台僅有1178名具資格的健康教育教師，部分縣市師資只有10位左右，甚至掛零，造成性教育長期邊緣化，呼籲政府應正視問題，提出具體作為。

立委羅廷瑋表示，感染性病的案例逐年上升，最大的問題就是健康促進學校（HPS）2021年已經停止性健康的主項目，要求教育部應立即重新將性健康列入核心評鑑指標。

國教盟呼籲，政策的健康促進學校必須立即將「性健康」列為核心評鑑指標，並恢復專業的學校性健康促進輔導計畫。也盼中小學師資培育體系應全面納入性健康促進教育必修課程，且政府必須補足健康教育合格師資。

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