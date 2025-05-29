「青青子衿」掀風潮 作家陳曉林76歲辭世
以「青青子衿」風靡一時的作家、出版人陳曉林，廿六日在台北辭世，享年七十六歲。作家楊樹清表示，三年前陳曉林罹患攝護腺癌第三期，動了手術從鬼門關走回來。當時他表示有兩個心願未了，一是出版古龍全集、二是出版龔鵬程全集，可惜兩個心願都沒有完成。
陳曉林台大電機系畢業，美國哈佛大學碩士。曾任中國時報人間副刊主編、民生報總主筆，創辦風雲時代出版社，他的文筆豪放犀利，建中高二時即以「覆霄霄」一文轟動文壇。
之後他讀台大電機，再從理工轉向文學、專攻近代中西思想史，一九七七年出版「青青子衿」更轟動一時，其後出版「吟罷江山」、「劍氣簫心」、「壯歲旌旗」等知性散文，頗受歡迎。
陳曉林不只寫作，也主持「風雲時代」，企畫主編許多歷史小說與武俠小說。
楊樹清說，就讀國中時，陳曉林飽滿民族情懷的「風雲時代」席捲書市，人手一冊，他也在那時成了書迷。
楊樹清指出，三年前，他和動完大手術的陳曉林相會，陳曉林告訴他，「上帝給了我一些時間」，熱愛出版的他，開始思考餘生還能做甚麼。陳曉林表示一生最尊崇兩個人，一個是古龍、一個是龔鵬程。陳曉林告訴他，現在做出版非常辛苦，一年要銷毀兩萬本書，但他仍在出版路上堅持不悔。
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