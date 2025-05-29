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葉丙成性平調查 教長：絕不護短

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部政務次長葉丙成日前事涉洩漏性平案當事人資訊，成為教育部第一位被送性平會調查的次長。記者劉學聖／攝影
教育部政務次長葉丙成日前事涉洩漏性平案當事人資訊，成為教育部第一位被送性平會調查的次長。記者劉學聖／攝影

教育部政務次長葉丙成因涉校園性平案洩密爭議，已向教育部請假一個月。民進黨籍立委持續關注性平案，指若葉丙成違反性平法，要求教育部不護短，教育部長鄭英耀也表示，屆時會和行政院長卓榮泰報告性平會決議，「不會護短。」

葉丙成日前臉書貼文涉及洩漏大學性平案當事人個資，即便當事人反映，仍遲遲一個月不撤文，直至民進黨自家七名立委廿一日連署發難，要求將葉送性平會調查，葉才願意刪除臉書貼文。

立法院昨日舉行教育文化委員會，民進黨黨立委接連質詢。立委郭昱晴表示，葉丙成日前在個人臉書、台大學生交流版上貼出二篇文，已造成當事人身心受創，該生多次向教文會委員求助，教文會為此二度向教育部反映，但教育部僅認為發文是葉丙成的個人行為。

鄭英耀表示，對學生遭遇感到不捨，教育部性平會已組成調查小組，會從頭檢視台大處理流程，台大沒有於行政、治理落實關注學生權益，台大一定要改善。

鄭英耀說，上周已成立性平專案小組，下周一召開第一次調查會議，一個月內提出完整調查報告，葉丙成是政務官，屆時會向卓揆報告性平會決議，若違法不會護短。

鄭英耀強調，根據性平法規定，為確保調查公正、公平，也一併調整葉丙成督導的業務，希望他能充分配合調查。

葉丙成 教育部 性平 台大

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