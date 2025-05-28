校園手機要如何管 立委蔡易餘於嘉市召開座談會

立委蔡易餘今天傍晚召集教育部國教署、資科司等官員於嘉義市桃山人文館與地方師生舉辦座談會，針對學生最關心的「收手機」議題進行討論；蔡易餘表示，目前討論會決議竟可能被僅8%代表比例的校務會議推翻，這樣的制度設計應重新檢討、調整。

教育部日前公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案。蔡易餘表示，教育部在推動學生參與討論會的過程中，應該協助學校與學生設計具體範本，第一是全校統一管理、第二是班級分散管理、第三是自主管理，讓學生在進行相關討論時，能夠有明確的方向與底氣，過程協助民主程序，建立理性參與的信心與能力。

蔡易餘表示，教師在意的是管理的方便性，而學生則理解管理的必要性，透過良好的溝通與討論，可以找到雙方都接受的解方，共同朝向良善校園治理的正確方向。

桃山館長林瑞霞表示，在校園中學生才是主體，應該要提高學生代表的比率，讓學生能夠在討論各種校務時能更有話語權，進而落實CRC中的表意權與受傾聽權。類似討論活動多在台北，能在嘉義展開座談會，讓地方學生提出對高中以下行動載具草案的看法，更顯其討論意義。 立委蔡易餘召集教育部國教署、資科司等官員於嘉義市桃山人文舘舉辦校園手機管制嘉義學生座談會。圖／蔡易餘服務處提供

商品推薦