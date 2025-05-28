校園手機要如何管 立委蔡易餘於嘉市召開座談會
立委蔡易餘今天傍晚召集教育部國教署、資科司等官員於嘉義市桃山人文館與地方師生舉辦座談會，針對學生最關心的「收手機」議題進行討論；蔡易餘表示，目前討論會決議竟可能被僅8%代表比例的校務會議推翻，這樣的制度設計應重新檢討、調整。
教育部日前公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案。蔡易餘表示，教育部在推動學生參與討論會的過程中，應該協助學校與學生設計具體範本，第一是全校統一管理、第二是班級分散管理、第三是自主管理，讓學生在進行相關討論時，能夠有明確的方向與底氣，過程協助民主程序，建立理性參與的信心與能力。
蔡易餘表示，教師在意的是管理的方便性，而學生則理解管理的必要性，透過良好的溝通與討論，可以找到雙方都接受的解方，共同朝向良善校園治理的正確方向。
桃山館長林瑞霞表示，在校園中學生才是主體，應該要提高學生代表的比率，讓學生能夠在討論各種校務時能更有話語權，進而落實CRC中的表意權與受傾聽權。類似討論活動多在台北，能在嘉義展開座談會，讓地方學生提出對高中以下行動載具草案的看法，更顯其討論意義。
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