翱翔國際技職創新 桃園三高中 打造多元教育新典範

桃園市各校力推多元教育，其中，永豐高中推出獨特的自助式日本教育旅行與世界交流；龍潭高中以智慧製造工業機器人教學中心加強技職教育；觀音高中「科技雙語實驗班」結合國際議題與永續發展，致力培養未來人才，三校在少子化挑戰下逆勢成長，為桃園教育注入新活力。

永豐高中 用「旅行」開啟國際視野

永豐高中積極拓展國際教育版圖，2021年起先後與美國聖湯瑪士高中及紐華克世博高中締結姐妹校情誼。雙方日常透過網路，以雙語方式分享台灣珍奶、愛玉、刈包等特色飲食。2023、2024年，學校連續獲教育部SIEP計畫核定，師生足跡延伸至新加坡與紐西蘭。2024年更與世界百大的奧克蘭大學簽訂MOU，開啟國際升學新管道。

日本教育旅行是永豐國際教育的另一亮點。與傳統團體旅行不同，學生經過縝密訓練後，全程搭乘新幹線、電車、公車等大眾交通工具自主移動，深入體驗日本文化，每次交流告別時的「十八相送」場景成為最動人的回憶，也為未來持續拓展的國際交流奠定情感基礎。

龍潭高中 技職升級接軌實作基地

坐落人文底蘊深厚的龍潭區，龍潭高中致力培育兼具專業技能、文化認同與全球視野的新世代人才。校訂必修「龍潭學」課程帶領學生走出校園，深入探索茶產業、客家文化與生態環境，透過實作與探究學習強化在地認同。

技職培育上，龍潭高中設有智慧製造工業機器人教學中心，建構「學校—產業—大學」三方合作平台。聯盟涵蓋4所大學與9所高中職，為學生提供實作訓練與產業見習機會，成為桃園地區技職教育的重要基地，學校在語文、閱讀、小論文與藝術類競賽成果斐然，也展現學生多元才能。

龍潭高中提供多元課程選修與豐富資源，韻律體操亦在全中運奪得佳績。

觀音高中科技雙語與永續素養並進

觀音高中設有高中部、高職部、國中部及體育班，是桃園市學制最多元的社區高中。面對少子化，該校成為國中部總量管制，高中職部招生額滿的品牌學校。學校以「有品、展能、創意」為願景，培養學生思辨、實踐與溝通力。特色課程包括「科技雙語實驗班」，結合國際議題及永續發展目標，並開設AI應用及半導體課程。技職教育引進業師協同教學，強化專業技能並指導學生參賽。師資方面，教師合格率高達96至97%，碩博士比率超過70%。學生表現優異，今年大學繁星錄取率近90%，各項全國競賽屢獲佳績。教師團隊榮獲教育部師鐸獎及教學卓越金質獎。

觀音高中的願景為「有品、展能、創意」，培養學生思辨、實踐與溝通力，發展多元課程。 觀音高中的願景為「有品、展能、創意」，培養學生思辨、實踐與溝通力，發展多元課程。

桃園市政府教育局 廣告

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