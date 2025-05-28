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桃園體育 實力躍升 全中運創佳績

聯合新聞網／ 桃園訊
桃園市楊梅高中吳育廷（中）在110 公尺與400公尺跨欄決賽摘金並破大會紀錄。
桃園市楊梅高中吳育廷（中）在110 公尺與400公尺跨欄決賽摘金並破大會紀錄。

114年全國中等學校運動會於4月落幕，桃園市代表隊共派出1529位選手參賽，勇奪62金、85銀、103銅，合計250面獎牌，榮獲全國第4名佳績。選手們在田徑、跆拳道、射擊等多個項目表現亮眼，刷新多項紀錄，展現桃園體育基層扎實的訓練成果與無限潛力。

跨欄新星 刷新亞洲U20紀錄

楊梅高中高三學生吳育廷在110公尺與400公尺跨欄決賽，分別以13秒15與50秒56橫掃男子摘下雙金，不僅打破大會紀錄，更以110公尺成績刷新U20亞洲紀錄（原為13秒19），創下歷史。吳育廷感謝教練莊一鴻的長年栽培，未來將挑戰成人組賽事，目標直指亞洲與奧運殿堂。

跆拳道新秀崛起 展現實力

楊光國中鄧筠柔於國中女子個人品勢組成功衛冕金牌，曾因氣喘與心理壓力中斷訓練，在教練與家人的鼓勵下重返賽場，靠著堅毅意志克服挑戰；青溪國中在本屆賽事中斬獲隊史首面跆拳道金牌，選手張峻耀初次參賽便力壓群雄奪冠教練李偉豪說，張峻耀的成功證明「你不需要很厲害才開始，但你必須開始，才有機會變得很厲害。」

桃園市楊光國中小鄧筠柔於國中女子個人品勢組成功衛冕金牌。
桃園市楊光國中小鄧筠柔於國中女子個人品勢組成功衛冕金牌。
桃園市青溪國中斬獲隊史首面跆拳道金牌，金牌選手張峻耀（中）。
桃園市青溪國中斬獲隊史首面跆拳道金牌，金牌選手張峻耀（中）。

鉛球、鐵餅雙金 締造四連霸

日前於日本靜岡國際賽投出17公尺83的成績，刷新全國女子鉛球紀錄的江靜緣，在女子鉛球與鐵餅賽中分別投出16公尺11與53公尺52，穩健摘下雙金，達成國中、高中雙階段4連霸的驚人成就，將持續勇闖國際。

桃園市桃園高中江靜緣（中）在女子鉛球與鐵餅賽中完成跨階段雙四連霸。
桃園市桃園高中江靜緣（中）在女子鉛球與鐵餅賽中完成跨階段雙四連霸。

射擊刷新紀錄 羽球表現亮眼

在射擊項目中，出生於射擊世家的南崁高中廖可容於10公尺空氣手槍男女混合團隊賽中刷新大會紀錄奪牌，雖自幼耳濡目染，但國中才開始接受正規訓練。她曾在9年級連續2屆全國賽中越級擊敗奧運國手，摘下社會組金牌，升上高中後代表台灣參加亞洲射擊錦標賽，更勇奪青少年組金牌；羽球賽場方面，光明國中莊詠能從小在羽球教練父親莊偉廷的指導下成長，以國手周天成為學習榜樣，在本次全中運斬獲男單金牌。

南崁高中廖可容(中) 於10公尺空氣手槍男女混合團隊賽中刷新大會紀錄奪牌。
南崁高中廖可容(中) 於10公尺空氣手槍男女混合團隊賽中刷新大會紀錄奪牌。

體育 跆拳道 羽球 桃園

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