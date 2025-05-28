影／天使勤學獎助學金頒發 苗栗3鄉鎮偏鄉學生受惠

中華天使兒童村協會今年持續捐贈「天使勤學獎助學金」給苗栗縣的偏鄉學子，頒獎儀式上午在縣議會舉行，包括後龍、造橋、銅鑼共24所國中小學99名學生獲獎，捐贈總金額達25萬元，會中並表揚多名即將畢業、來自清寒家庭的學生，鼓勵他們持續努力、邁向更寬廣的未來。

中華天使兒童村協會長期致力於推動兒童及青少年教育扶助，深知家庭背景往往對孩子的學習資源造成限制，因此設立「天使勤學獎助學金」，希望透過實質的資源與精神鼓勵，陪伴孩子跨越挑戰、堅定前行，今年獎助對象特別聚焦於即將畢業的學童及學生，肯定他們在成長過程中的努力與堅持。

中華天使兒童村協會名譽理事長沈會承強調，希望透過這份獎助資源，讓孩子不因家庭環境而放棄夢想，能持續在求學路上邁步前行，也不要忘了終身學習的重要，他自己就是在63歲拿到博士學位，實現自己的願望。

苗栗縣議長李文斌連續多年擔任苗栗天使兒童村的村長，自身也創辦阿斌哥大愛協會。他表示，這些孩子在艱困環境中仍不放棄學習，展現出堅韌不拔的精神，頒發獎助學金也是對他們的肯定，更是社會給予的鼓勵與祝福。他以「村長」與「議長」的雙重角色承諾，將繼續努力匯集更多社會資源，為學生開創更寬廣、更穩定的成長道路。

縣長鍾東錦也鼓勵獲獎學生「出身不能決定你們的未來，只有自己的努力與選擇，才能為人生寫下真正的篇章」，政府與民間力量攜手合作，就是為了讓每位孩子都有公平的學習機會，相信教育會是改變人生最關鍵的力量。

獲獎學生造僑國中陳亭瑄說，她很開心能來領獎，將來她如果有能力，也要回饋給以後的孩子，讓這份善良一直傳承下去。

今天還安排後龍溪洲國小合唱團表演，美妙的歌聲洋溢在會場。 中華天使兒童村協會今年持續捐贈「天使勤學獎助學金」給苗栗縣的偏鄉學子。記者胡蓬生／攝影 中華天使兒童村協會今年持續捐贈「天使勤學獎助學金」給苗栗縣的偏鄉學子。記者胡蓬生／攝影 中華天使兒童村協會今年持續捐贈「天使勤學獎助學金」給苗栗縣銅鑼、後龍、造橋 的偏鄉學子。記者胡蓬生／攝影 中華天使兒童村協會名譽理事長沈會承強調，希望透過這份獎助資源，讓孩子不因家庭環境而放棄夢想，能持續在求學路上邁步前行。記者胡蓬生／攝影

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