快訊

防教師遭施壓 日本聘「校園律師」是應對恐龍家長良藥？

iOS18.5傳災情！iPhone升級後玩10分鐘就「燙得像鐵板」 這兩代用戶卻受惠

日本躲不掉南海海槽大震！恐致富士山噴發 教授：將瞬間退回江戶時代

日學者中島利郎25日辭世 生前大力支持台灣文學

中央社／ 台北28日電

對台灣文學有極大貢獻的日本學者中島利郎25日辭世，享壽78歲，國立台灣文學館今天證實這項消息。

根據台文館臉書粉絲專頁發布訊息，台文館籌備期間，中島利郎將他費心收藏的珍貴史料、1933年「台灣新民報」，捐贈給台文館作為典藏與研究之用，後經台文館提報，這項珍藏獲文化部文化資產局指定為重要古物。

中島利郎生於1947年，日本關西大學大學院文學研究科文學博士，岐阜聖德學園大學外國語學部教授，研究專長為台灣文學。

台文館指出，中島利郎長期以來持續為台灣文學及史料保存與傳播做出重要貢獻，他的台灣文學研究論著包括「日本統治期台灣文學研究序」、「台灣的兒童文學和日本人—日本統治期台灣文學研究」；日治時期台灣文學報章雜誌史料目錄編纂則有「台灣時報總目錄」、「台灣民報・台灣新民報總合目錄」等作品。

中島利郎對台灣文學作品選集及史料蒐集編輯工作同樣不遺餘力，留下「周金波日本語作品集」、「台灣探偵小說集」、「1930年代台灣鄉土文學論戰資料彙編」等作品；此外還翻譯台灣作家葉石濤「台灣文學史」、彭瑞金「台灣新文學運動四〇年」等台灣文學史論述。

日本 對台 台灣文學

延伸閱讀

日本躲不掉南海海槽大震！恐致富士山噴發 教授：將瞬間退回江戶時代

長債不會輸！日本國債打響第一槍、緩解全球壓力 辣媽：有機會拉抬美債

台海若開戰 華府智庫：美方預期只會收到有限幫助

關稅戰下的美元 走軟背後恐涉及「隱性貶值」策略

相關新聞

傳美國暫停外國學生簽證 教育部：AIT指尚未接獲國務院通知

美國總統川普近期凍結哈佛大學補助及撤銷其招收外國學生權利，今再傳美方已下令全球大使館，停止安排外國學生簽證面試。教育部則...

葉丙成性平調查下周首開會 教長鄭英耀：若違法絕不護短

教育部政務次長葉丙成因涉校園性平案洩密爭議，已向教育部請假一個月。民進黨籍立委持續關注性平案，今天指若葉丙成違反性平法，...

教育部封殺陸「國防七子」教長鄭英耀：7校院是我選的

立委柯志恩今天在立法院指出，日前教育部長鄭英耀言明不鼓勵、不贊成兩岸教育交流，甚至封禁陸「國防七子」7所校院，要求國內大...

台東虐童案延燒議會 家屬拉布條要求教育處長下台

台東某國小學前幼兒園特教班6幼童遭教師不當虐待案件，4名相關涉案教師已遭懲處，今天部分家長前往議會定期會拉布條抗議要求教...

韓教師團訪康軒 體驗新AI教學

韓國自今年三月起率先導入「ＡＩ數位教科書」，為解ＡＩ於台灣教育現場的應用，由道溪高中校長崔承國帶領的韓國江原道教育廳教育...

新北國小師遭控踹、摔學生 家長批包庇 校方：已立案

新北市桃子腳國小五年級郭姓班導師被家長投訴，從上學期就對學生肢體暴力，其中2次怒摔A生、用腳踹桌子導致B生受傷，學童怕到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。