日學者中島利郎25日辭世 生前大力支持台灣文學
對台灣文學有極大貢獻的日本學者中島利郎25日辭世，享壽78歲，國立台灣文學館今天證實這項消息。
根據台文館臉書粉絲專頁發布訊息，台文館籌備期間，中島利郎將他費心收藏的珍貴史料、1933年「台灣新民報」，捐贈給台文館作為典藏與研究之用，後經台文館提報，這項珍藏獲文化部文化資產局指定為重要古物。
中島利郎生於1947年，日本關西大學大學院文學研究科文學博士，岐阜聖德學園大學外國語學部教授，研究專長為台灣文學。
台文館指出，中島利郎長期以來持續為台灣文學及史料保存與傳播做出重要貢獻，他的台灣文學研究論著包括「日本統治期台灣文學研究序」、「台灣的兒童文學和日本人—日本統治期台灣文學研究」；日治時期台灣文學報章雜誌史料目錄編纂則有「台灣時報總目錄」、「台灣民報・台灣新民報總合目錄」等作品。
中島利郎對台灣文學作品選集及史料蒐集編輯工作同樣不遺餘力，留下「周金波日本語作品集」、「台灣探偵小說集」、「1930年代台灣鄉土文學論戰資料彙編」等作品；此外還翻譯台灣作家葉石濤「台灣文學史」、彭瑞金「台灣新文學運動四〇年」等台灣文學史論述。
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