傳美國暫停外國學生簽證 教育部：AIT指尚未接獲國務院通知
美國總統川普近期凍結哈佛大學補助及撤銷其招收外國學生權利，今再傳美方已下令全球大使館，停止安排外國學生簽證面試。教育部則表示，已向美國在台協會（AIT）了解，目前尚未接獲國務院通知，已排定的簽證面談、送件等應能照常辦理
川普政府撤銷哈佛大學招收國際學生權利，美國國土安全部長諾姆日前在發給哈佛大學信中表示，哈佛大學的學生及交換訪客（SEVIS）計畫認證被撤銷，且立即生效。又根據外媒報導，川普政府已下令全球美國大使館，立即停止為外國學生安排簽證面試，以準備對所有國際申請人實施社群媒體審查。
今天立法院舉行教育文化委員會，朝野立委多關心川普政策對我國學生的影響。立委陳秀寶表示，全面暫停學生簽證，對志在留美的學生而言簡直是晴天霹靂，教育部是否已經掌握最新進度。
國際司長李毓娟則表示，目前美國國務院網站尚無全面暫停學生簽證的禁令，教育部已向AIT了解，目前也是尚未接獲國務院通知，已排定的簽證面談照常，學生也還是可以送件，但要持續觀察後續變化。
教育部長鄭英耀表示，目前駐外單位均和哈佛台灣學生主動保持聯絡，目前積極跟AIT溝通研議，確保學生學習生涯順利圓夢。而教育部也提出轉銜措施，能進入哈佛的學生，才識都非常好，已請台清交等頂尖大學協助無縫接軌。
鄭英耀也說，目前應對川普政府措施，新加坡是國際上反應最快的國家，當川普宣布縮減哥倫比亞大學經費時，新加坡國立大學就提出相關因應措施，教育部今年暑假也規畫趁歐洲、美國攬才，希望讓優秀人才選擇台灣。
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