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學生提落實分級管理校園手機等4訴求 超過2千人連署支持

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
針對教育部上周公布的「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，學生團體及學生代表今日在立法院召開記者會，共同提出四大訴求。記者李芯／攝影
針對教育部上周公布的「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，學生團體及學生代表今日在立法院召開記者會，共同提出四大訴求。記者李芯／攝影

教育部上周公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案以來，學生接連反映內容未參考學生意見。學生團體發起連署，今日召開記者會提出落實分級管理、制度化學生參與、保障學校自主空間、建立具體指引等四大訴求，共有超過2000名學生支持。學生代表也到場提醒行動載具的保管應有更細緻的規範，例如保管的方法、權責歸屬，避免徒增師長壓力。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁今日在記者會上指出，該草案仍處於預告、徵詢意見的階段，意味著任何制度設計都有調整空間。因此，學生團體及學生代表共同提出四大訴求：落實分級管理、因應學段安排；保障學校能依據學生特性與教學需求自主管理；制度化學生參與比例與決策權重；建立具體的使用指引與教育資源。學生團體也在網路上發起連署，1851名高中生、297名國中生以及其他關心教育的人士及組織支持四大訴求。

台灣一滴優教育協會常務理事洪振翔說，條文在公告之前並未主動徵詢學生意見，呼籲教育部未來無論是透過公聽會、校園內會議，都要讓學生能實際表達意見。他也提醒，此次連署中有許多學生反映，手機、平板電腦、智慧手錶等不同的數位載具要有不同的管理方式，教育部應進一步明定不同載具的管理範疇。

雙北高中職學生權益陣線理事劉珈沛指出，她就讀國中時，全班的手機載具都放在盒子統一保管，但學生難免會擔心手機螢幕刮到，也不知道真的發生的話要如何咎責。草案中需訂定行動載具妥善保管的規範，例如怎麼放置、手機有損怎麼處理，不要讓保管權責不清，更徒增師長壓力。

建國中學學生曾敬堯表示，草案雖要求載具統一集中由校方保管，但他在讀國中時，班上保管手機都是由班長拿著盒子集中上鎖，應避免由學生擔負運送、保管手機的責任。

學生團體強調，手機只是載具，教育才是本質。期待這次草案不只是寫進學生參與，而是真正打開公共討論的大門，讓學生在參與中學習民主、在實踐中學習自律。

載具 記者會 教育部

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