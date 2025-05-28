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葉丙成性平調查下周首開會 教長鄭英耀：若違法絕不護短

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀（中）上午出席立法院教育委員會列席備詢，針對政務次長葉丙成涉洩漏性平案當事人資訊請假接受調查是否逃避責任，鄭英耀表示這是配合調查的公平公正性，外界不宜過度猜測。記者杜建重／攝影
教育部長鄭英耀（中）上午出席立法院教育委員會列席備詢，針對政務次長葉丙成涉洩漏性平案當事人資訊請假接受調查是否逃避責任，鄭英耀表示這是配合調查的公平公正性，外界不宜過度猜測。記者杜建重／攝影

教育部政務次長葉丙成因涉校園性平案洩密爭議，已向教育部請假一個月。民進黨籍立委持續關注性平案，今天指若葉丙成違反性平法，要求教育部不護短，教育部長鄭英耀也表示，屆時會和行政院長卓榮泰報告性平會決議，「不會護短。」

立法院今天舉行教育文化委員會，預計解凍33案，但朝野立委多關注葉丙成日前臉書貼文涉及洩漏大學性平案當事人個資，即便當事人反映，仍遲遲一個月不撤文，直至民進黨自家7名立委發難要求將葉送性平會調查，葉才願意刪除臉書貼文。

民進黨籍立委今紛紛上台質詢，立委郭昱晴表示，葉丙成日前在個人臉書、台大學生交流版上貼出2篇文，又葉有其高聲量、高追蹤人數，都已經造成當事人身心受創，該生多次向教委會委員求助，教委會為此曾向教育部反映2次，但教育部都發文是葉丙成的個人行為。

鄭英耀則表示，對學生的遭遇感到不捨，教育部性平會已組成調查小組，會從頭檢視台大處理流程，而台大是國內的標竿學校，但沒有於校園行政、治理落實關注學生權益，台大一定要改善；葉丙成為政務官，屆時會和行政院長卓榮泰報告性平會決議，若違法不會護短。

另針對台大的調查，學特司長吳林輝則說，教育部性平會會從監察院糾正文、法院起訴書重新檢視台大調查流程，若有重大違失，會評估是否重啟調查。

立委張雅琳也指出，「教育部處理速度太慢。」教育部應該樹立典範，確實還有精進的空間。性平會已經正式立案調查，何時會有調查結果，希望愈快愈好。

鄭英耀則回應，上周已經成立性平專案小組，葉丙成請假一事，本周一已讓性平委員都先看過，調查小組會於下周一召開第一次調查會議。教育部也希望調查愈快愈好，秉持公平公正，一個月內提出完整的調查報告。

張雅琳說，教育部應該檢討性平案件處理機制、強化個資保護制度，以及改善主管的責任和問責機制。鄭英耀也說，教育部若有同仁性平意識有所不足，會看如何增能、一起努力。

鄭英耀 葉丙成 教育部 台大

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