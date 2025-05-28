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影／教育部修改行動載具到校管理原則 學團提四大訴求

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
教育部預告修正行動載具到校管理原則草案，包括台灣青年民主協會、台灣一滴優教育協會、高雄學生民主聯盟、雙北高中職學生權益陣線、師大附中學生會與建國中學學生上午共同舉行記者會，提出四大訴求與改進建議，呼籲教育部要適度修正。記者杜建重／攝影
教育部預告修正行動載具到校管理原則草案，包括台灣青年民主協會、台灣一滴優教育協會、高雄學生民主聯盟、雙北高中職學生權益陣線、師大附中學生會與建國中學學生上午共同舉行記者會，提出四大訴求與改進建議，呼籲教育部要適度修正。記者杜建重／攝影

教育部近期預告修正《高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則》草案，首度在行動載具全國性規範中納入學生參與制度並提出分級管理原則。今天上午包括台灣青年民主協會、台灣一滴優教育協會、高雄學生民主聯盟、雙北高中職學生權益陣線、師大附中學生會與建國中學學生共同舉行記者會，除肯定草案方向，但也指出草案仍存在諸多落實與程序層面的問題，呼籲教育部要適度修正，學生們提出了四大訴求與改進建議。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁指出，草案雖然在制度上寫入學生參與與分級管理，但目前對學生參與的形式與實質權責仍缺乏具體規範，恐導致實務上流於形式。她也分享青民協與其他團體進行的全國連署已回收有效樣本2381份，其中77.75%為高中職學生，顯示多數學生普遍關注此議題。

楊姿潁表示，教育部應主動徵詢學生意見，並在條文中明確區分不同數位載具的管理方式，以避免學校恣意擴張管控。他並呼籲教育部應考量課網下學生對手機的學習需求，在學校導入「數位公民教育」與「自律訓練」等課程。學生團體與學生代表共同提出四大訴求，包括落實分級管理．保障學校自主管理空間、制度化學生參與比例與與決策權重，建立具體的使用指引與教育資源。

學生團體呼籲教育部，手機只是載具，教育才是本質，期待這次草案不只是寫進學生參與，而是真正打開公共討論的大門，讓學生在參與中學習，民主在實踐中學習自律。

教育部近期預告修正學生攜帶行動載具到校管理原則草案，學生團體上午舉行記者會呼籲教育部，手機只是載具，教育才是本質，期待讓學生參與是真正打開公共討論的大門，讓學生在參與中學習。記者杜建重／攝影
教育部近期預告修正學生攜帶行動載具到校管理原則草案，學生團體上午舉行記者會呼籲教育部，手機只是載具，教育才是本質，期待讓學生參與是真正打開公共討論的大門，讓學生在參與中學習。記者杜建重／攝影

青年 載具 教育部

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