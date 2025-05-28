影／葉丙成涉洩性平案資訊 鄭英耀：誠實面對確實檢討

教育部長鄭英耀上午出席立法院教育及文化委員會有關教育部主管預算解凍案列席備詢，針對教育部政務次長葉丙成日前涉洩漏性平案當事人資訊請假一個月接受調查，外界質疑是否逃避責任？鄭英耀緩頰表示，這是配合調查的公平公正性，外界不宜過度猜測。

葉丙成日前在臉書發文涉及洩露學生性平案個資，引發教委會立委不滿，七名民進黨女立委率先發難，發表聯合聲明要求將葉丙成送性平會調查，另外，教委員會上午雖討論預算解凍案，但葉已提前請假未出席，立委對此表達不滿，將砲口指向鄭英耀。

鄭英耀在會前受訪時表示，葉丙成在個人平台揭露有關校園性平當事人的個資，教育部性平會依法也組成了調查小組進行調查，葉次長請假一個月全力配合調查。對於外界關注他請假是否是逃避責任，鄭英耀表示，根據性平法裡面為了確保調查的公平公正，包含他所督導業務，部裡面也做了一些調整，希望他在調查期間能夠充分的配合，也不會因為這樣職務的關係而造成外界許多不必要的猜測。

鄭英耀說，我們非常清楚有關校園性平的案子受到社會大眾非常高度的關注，教育部會誠實面對、確實的檢討，我們整個相關的行政流程會強化制度，希望這樣的一個事情不會再發生。 針對教育部政務次長葉丙成在個人平台揭露有關校園性平當事人的個資，教育部長鄭英耀表示，教育部會誠實面對、確實的檢討，希望不會再發生。記者杜建重／攝影

商品推薦