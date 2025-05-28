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台東虐童案延燒議會 家屬拉布條要求教育處長下台

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
針對教師虐童案，教議員林參天在定期會上怒批縣府包庇教育處。記者尤聰光／攝影
針對教師虐童案，教議員林參天在定期會上怒批縣府包庇教育處。記者尤聰光／攝影

台東某國小學前幼兒園特教班6幼童遭教師不當虐待案件，4名相關涉案教師已遭懲處，今天部分家長前往議會定期會拉布條抗議要求教育處長下台。議員林參天怒批縣府包庇。縣長饒慶鈴表示，已進入司法程序，該司法調查回歸司法，無需無限上綱。

饒慶鈴說，整件事情她大致清楚了解，第一時間教育處也依相關程序辦法去處理，相關涉案教師也做了最嚴厲行政處分及移送司法調查，必沒有所謂的包庇，既然案件已在司法調查，就應該相信司法會給予該有的調查及處分結果，縣府依法行政，沒有必要再做臆測。

台東某國小學前幼兒園特教班學童於今年1月傳出遭教保老師施暴，議員在3月臨時會中提出檢討，立法委員伍麗華於4月2日於立院舉行記者會，引起社關注，議會也在4月18日成立專案小組，教育處展開調查。縣府教育處月初公布調查結果，並懲處4名相關涉案教師。

今天議會定期會，部分受虐學童家長，到議會拉布條抗議，高喊教育處長蔡美瑤下台，並到議事廳內旁聽，議員林參天質詢時，還高呼「不要官官相護，蔡美瑤下台」。蔡美瑤答覆議員強調，所有調查過程沒有掩蓋事實、沒有隱瞞，教育處都秉持毋枉毋縱的態度去解決問題，

蔡美瑤說，實事情發生了，行政違法事件調查，該罰就罰，行政調查，所以學校、教育處如果有失責的地方，絕對不會推諉，接下來最重要的是把孩子照顧好。

林參天氣憤的說，教育處從一開始就在隱匿和說謊，好在警局調查將監視影帶抽絲剝繭還原真相，才陸續爆出教師對孩子施暴，這對孩子父母情何以堪。他也提醒饒慶鈴表示，不要用一個昏庸的官員毀了自己，只要撐著蔡美瑤就是跟他為敵。他呼籲縣府不要唱雙簧，他一定會追究到底。

家屬表示，教育處調查結果和家屬期待一直有所出入，且事發第一時間後續的處理也都有很大的問題，他們要的是教育處有沒有良心去面對處理問題，若連良心都沒有，就只好要求處長下台。

台東某國小學前幼兒園特教班6幼童遭教師不當虐待案件，4名相關涉案教師已遭懲處，今天部分家長前往議會定期會拉布條抗議要求教育處長下台。記者尤聰光／攝影
台東某國小學前幼兒園特教班6幼童遭教師不當虐待案件，4名相關涉案教師已遭懲處，今天部分家長前往議會定期會拉布條抗議要求教育處長下台。記者尤聰光／攝影
台東某國小學前幼兒園特教班6幼童遭教師不當虐待案件，4名相關涉案教師已遭懲處，今天部分家長前往議會定期會拉布條抗議要求教育處長下台。記者尤聰光／攝影
台東某國小學前幼兒園特教班6幼童遭教師不當虐待案件，4名相關涉案教師已遭懲處，今天部分家長前往議會定期會拉布條抗議要求教育處長下台。記者尤聰光／攝影

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