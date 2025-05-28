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教育部封殺陸「國防七子」教長鄭英耀：7校院是我選的

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部。本報系資料照
教育部。本報系資料照

立委柯志恩今天在立法院指出，日前教育部鄭英耀言明不鼓勵、不贊成兩岸教育交流，甚至封禁陸「國防七子」7所校院，要求國內大專校院禁止與7校交流，但鄭英耀曾執教的國立中山大學姊妹校中卻有3所國防七子大學，鄭英耀也首度坦言，封禁國防七子「是我選的。」

立法院今天舉行教育文化委員會，預計解凍33案，其中第16案為各項教育推展凍結1000萬，主要執行業務包括國際與兩岸交流工作計畫，但柯志恩質疑，教育部當前是否贊同兩岸教育活動交流。

鄭英耀表示，依法不反對，但確實不鼓勵、不贊成，因陸委會日前已針對中國大陸頒布橙色警戒，日前說不鼓勵，是為了維護師生安全、防範風險。

柯志恩接續表示，20年前的前部長杜正勝「很綠」，但連杜都沒有說過禁止、反對兩岸交流，現在教育部設有國際及兩岸教育司，若無兩岸交流，國兩司是否要改名，兩岸教育科也要思考一下是否有存在的必要。

柯志恩也指出，中山大學45所姐妹校中27所為中國大陸的大專校院，其中包括日前已被教育部封殺的國防七子三校，分別為北京理工、北京航空、哈爾濱工業大學。

柯志恩也以此質疑鄭英耀，教育部日前宣布封禁國防七子，是怕我國關鍵技術被竊取，「你以前當中山校長，有覺得關鍵技術、科研成果被竊取嗎？有被統戰的疑慮嗎？」這七所學校，到底是由教育部還是陸委會或國安高層圈選。

鄭英耀則首次坦言，「是我選的。」因為很清楚，兩岸情勢過去從未如現在緊張，因此過去不反對交流，「但現在真的情勢不同。」

柯志恩再談到，「能請中山大學撤銷姐妹校嗎？」還是依照教育部的標準當姐妹校可以，交流不行。近日也收到非常多大學校長的徵詢，詢問和陸方學校交流的界線到底在哪裡，如是否可執行共同發表、技術合作，教育部應該要找大學校長共同討論、好好回應。

立委柯志恩質疑，日前鄭英耀言明不鼓勵、不贊成兩岸教育交流，甚至封禁陸「國防七子」7所校院，但鄭英耀曾執教的國立中山大學姊妹校中卻有3所國防七子大學。記者許維寧／攝影
立委柯志恩質疑，日前鄭英耀言明不鼓勵、不贊成兩岸教育交流，甚至封禁陸「國防七子」7所校院，但鄭英耀曾執教的國立中山大學姊妹校中卻有3所國防七子大學。記者許維寧／攝影

鄭英耀 柯志恩 教育部

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