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葉丙成涉性平案請假一個月 教長鄭英耀：教育部會誠實面對、檢討
教育部政務次長葉丙成因涉校園性平案洩密爭議，今傳出葉將請假一個月。對此，教育部長鄭英耀今天表示，非常清楚性平案受到社會大眾的關注，教育部會誠實面對、確實檢討行政等流程，也希望能強化整個制度，「希望這樣的一個事情不會再發生。」
立法院今天舉行教育文化委員會，預計解凍33案，但朝野立委多關注葉丙成日前臉書貼文涉及洩漏大學性平案當事人個資，即便當事人反應，仍遲遲一個月不撤文，直至民進黨自家7名立委發難要求將葉送性平會調查，葉才願意刪除臉書貼文。
鄭英耀今天會前受訪時表示，有關葉丙成個人社群平台揭露到有關校園性平當事人的個資，教育部性平會已依法組成調查小組進行調查。
鄭英耀也說，外界可能關心此案，認為葉請假是逃避責任，但是根據性平法規定，為了確保調查公正、公平，也將葉督導的業務做調整，希望其能充分配合調查，不會因為職務關係而造成外界不必要的猜測。
鄭英耀表示，非常清楚性平案受到社會大眾的關心，教育部也會誠實面對，確實檢討相關的行政流程、強化制度。
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