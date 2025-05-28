韓教師團訪康軒 體驗新AI教學

韓國自今年三月起率先導入「ＡＩ數位教科書」，為解ＡＩ於台灣教育現場的應用，由道溪高中校長崔承國帶領的韓國江原道教育廳教育參訪團，昨率領廿位校長及教師代表來台，前往康軒文教集團的康橋國際學校及集團總部參訪與體驗交流，實地了解ＡＩ教學應用的最新成果，康軒集團獲得韓方代表高度肯定。

韓國江原道教育廳於來台參訪康軒，盼能了解康軒如何將ＡＩ學習整合到新的教材中，並與各級學校單位合作，落實ＡＩ學習教材及教學方法。另外，韓國江原道教育廳也提出參訪康橋校區，除觀看學校數位化、ＡＩ教育的設施外，也想了解康橋如何培訓教師，讓教師的ＡＩ教學得以再成長。

康軒團隊的分享聚焦教師在備課、課堂互動與學習輔導等三大面向，展示多項ＡＩ工具如何有效協助教師節省時間、提升教學品質。針對教師準備教材與試卷的龐大壓力，康軒導入「ＡＩ智慧備課」，自動生成教案、支援出題系統與語文文法助教，一鍵即可完成繁複作業。

在課堂上，康軒透過「ＡＩ課堂互動」模組，搭配即時互動測驗、英文文法即時練習與口語練習小助教，有效引導學生參與。下課後，ＡＩ助教可依學生程度提供國語寫作、英數基礎及會考複習內容，真正落實差異化教學。韓國參訪團在親自體驗後，也認為系統操作直覺簡單、備課效率明顯提升。

康軒文教強調，所有ＡＩ應用皆來自對教師教學場域的深刻理解與長期耕耘，並將以「讓ＡＩ真正幫助教師、啟發學生」為核心目標，推動數位教學轉型。

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