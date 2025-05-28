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新北國小師遭控踹、摔學生 家長批包庇 校方：已立案

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
家長紀錄該班級每個學生遭到郭姓老師的不當肢體對待及各式樣態。圖／家長提供
家長紀錄該班級每個學生遭到郭姓老師的不當肢體對待及各式樣態。圖／家長提供

新北市桃子腳國小五年級郭姓班導師被家長投訴，從上學期就對學生肢體暴力，其中2次怒摔A生、用腳踹桌子導致B生受傷，學童怕到不敢上學，校長卻遲遲不換老師疑似包庇。

教育局表示，學校已依規啟動調查程序和教師輔導機制，並將該師調離現職，若查證屬實最重解聘。郭迄今未回應。

學生家長向本報投訴郭姓導師不當管教，4月12日郭因認為A生講髒話，一把將A生從座位上拉摔到地上。23日B生因橡皮擦掉地上彎腰撿拾，被郭斥責上課不要撿東西，因電風扇將桌上的筆吹掉落地面，兒子再度彎腰撿拾，郭認為是故意搗蛋，衝到台下怒踹他兒子導致受傷。

家長表示，經他調查班上其他同學，多位學生被老師暴力對待，包括用手按壓學生頭部要求午睡、用書本或手掌打頭、將書本丟在地上羞辱學生，家長氣憤地說，郭被投訴後會找各種理由報復，要求校長更換教師卻未獲正面答覆，質疑包庇。

記者前天透過學校老師希望取得郭的回應，但直至昨天仍無回應。

校長表示，接獲家長陳情後，學校已經立案調查、校安通報，昨天安排代班導師，暫時隔離郭與該班學生接觸。

教育局表示，學校4月12日已受理家長反映疑似不當管教，完成校安通報、召開校事會議，成立調查小組，加速後續調查訪談；已責成學校啟動學生輔導與關懷機制，並納入必要輔導資源。

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