蕭敬騰母校「亞太學院」閒置6年傳3大學想接手 公益董事會：沒定案

歌手蕭敬騰母校私立亞太技術學院已退場近6年，至今閒置如「空城」，苗栗縣長鍾東錦上周答覆議員質詢時，表明已有兩所大學有意爭取設分校，教育處向教育部探詢結果，對方也說明包括聯合大學、陽明交通大學、台灣體育大學3校有意願接手設分校。但亞太學校財團法人今聲明，目前並無特定單位或公部門對合作承接校產已有確定意願。

位於苗栗頭份的亞太創意技術學院，校地近13公頃，2019年停辦後人去樓空，留守人力寥寥無幾，近年屢屢發生電纜線等竊案，校方乾脆在校門口警衛室擺設假人模特兒充當24小時保全員，引起熱議。

據了解，亞太學院2021年由9名公益董事接手，公益董事盼維持校產完整並歸公，但和教育部意見相左，讓清算事宜一延再延，月前清算完畢並由會計師簽核，其中校地鑑價約有10億價值，負債部分7000多萬元，公益董事、教育部都發文給公立學校，詢問是否願承接亞太校地。

苗栗縣教育處表示，縣府向教育部查詢得知，目前有3所國立大學有意願爭取亞太校區設分校，包括陽交大、聯合大學、台灣體育大學，亞太校地接近13公頃，10棟校舍屋齡從25年到35年不等，縣府希望陽交大來設校，除了分校與新竹校區距離近，人文學院也深具吸引力。

鍾東錦表示，設於縣內的國立聯合大學有意接手，日前校長還專程與他碰面商談，他與陽交大校長也通過電話，近期將前往陽交大拜會，他主張由陽交大接手，全案是教育部的權責，縣府會從旁協助；另外，企業如果有意願進駐，他認為必須是知名的大型科技或半導體公司。

「亞太學校財團法人」今天發聲明，強調他們持續以開放態度，與有意承接的公部門單位進行合作，商議後續事宜並呈報教育部，目前還沒有特定單位或部門對於合作承接校產一事有確定意願或合意。

在此，再度誠摯邀請有意願的公部門單位或國立學校、機構與他們聯繫，共同商議如何讓亞太的校產更充分發揮運用在教育目的，更盼政府與教育部積極協助媒合，促進私校退場、校產歸公，推動地方再生繁榮與發展。 苗栗縣議員曾汶學上周在議會針對亞太學院校地校產未來的發展規畫提出質詢，縣長鍾東錦提出相關說明。圖／取自議會直播 苗栗縣議員曾汶學上周在議會針對亞太學院校地校產未來的發展規畫提出質詢。圖／取自議會直播

商品推薦