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韓國江原道教育廳參訪康軒集團 體驗AI教育新時代

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
韓國江原道教育廳來台參訪康軒文教集團後合影。圖／康軒文教集團提供
韓國江原道教育廳來台參訪康軒文教集團後合影。圖／康軒文教集團提供

韓國自今年3月起率先導入「AI數位教科書」，科目包括英語、數學以及電腦資訊學，而為了解AI於台灣教育現場的應用，由道溪高中校長崔承國帶領的韓國江原道教育廳教育參訪團，昨率領廿位校長及教師代表，來台前往康軒文教集團的康橋國際學校及集團總部進行參訪與體驗交流，實地了解AI教學應用的最新成果，聚焦在「解決教師教學痛點」與「提升教學效率與互動」，康軒集團並獲得韓方代表高度肯定。

韓國江原道教育廳於來台參訪康軒，盼能了解康軒如何將AI學習整合到新的教材中，並與各級學校單位合作，落實AI學習教材及教學方法。另外，韓國江原道教育廳也提出參訪康橋校區，除觀看學校數位化、AI教育的設施外，也想瞭解康橋如何培訓教師，讓教師的AI教學得以再成長。

康軒團隊的分享聚焦教師在備課、課堂互動與學習輔導等3大面向的重點，展示多項AI工具如何有效協助教師節省時間、提升教學品質。針對教師準備教材與試卷的龐大壓力，康軒導入「AI智慧備課」，自動生成教案、支援出題系統與語文文法助教，一鍵即可完成繁複作業。

在課堂上，康軒透過「AI課堂互動」模組，搭配即時互動測驗、英文文法即時練習與口語練習小助教，有效引導學生參與。下課後，AI助教可依學生程度提供國語寫作、英數基礎及會考複習內容，真正落實差異化教學。韓國參訪團在親自體驗後，也認為系統操作直覺簡單、備課效率明顯提升。

康軒文教強調，所有AI應用皆來自對教師教學場域的深刻理解與長期耕耘，並將以「讓AI真正幫助教師、啟發學生」為核心目標，推動數位教學轉型。

教師節 康軒

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