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葉丙成被送性平會調查 若受懲處最終執行者仍是教育部

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部政務次長葉丙成日前事涉洩漏性平案當事人資訊，成為教育部第一位被送性平會調查的次長。記者劉學聖／攝影
教育部政務次長葉丙成日前事涉洩漏性平案當事人資訊，成為教育部第一位被送性平會調查的次長。記者劉學聖／攝影

教育部政務次長葉丙成日前事涉洩漏性平案當事人資訊，成為教育部第一位被送性平會調查的次長。教育部日前證實葉已自主請假接受調查，一名知情人士指出，教育部性平會做成最後調查結果僅是「建議」，若認定葉要受懲處，最終執行端仍在教育部。

葉丙成日前臉書發文涉及洩露學生性平案個資，引爆黨內教育文化委員會立委不滿，21日七名民進黨女立委率先發難，發表聯合聲明要求將葉丙成送性平會調查。又立法院教育文化委員會28日將討論預算解凍案，葉已提前請假，綠委已醞釀將就洩密案質詢教育部長鄭英耀。

教育部已允諾將於一個月內處理完該案，一名知情人士表示，教育部會先召開小組會議審議，審議完竣後送至性平大會做最終確認。調查應會聚焦於葉是否真的洩漏當事人資訊，洩漏程度、情節等，以及洩露資訊後有無造成重大影響，會看其實際影響考量處置方式。

「但性平案被罰款還算是輕的。」該名人士指出，評估主要影響仍在於行政懲處，又葉是政務官，記過、彈劾等都是過去出現過的懲處樣態，但性平會調查結果最終僅是「建議」，最後執行的角色仍是教育部，「屆時做成結果球就是在教育部手上了。」就看教育部要不要遵照性平會決議辦理。

又外界質疑，為何葉不是「停職」接受調查而是請假應對。教育團體則表示，停職通常還是針對性平案的直接行為人，但葉正在接受調查，「自主請假也是應該的。」通常洩漏性平案個資多屬行政罰，依法可處以一至十五萬元罰鍰，由性平會建議罰鍰額度，但政務官也必須負起政治責任，「也要看政黨要他負擔多少。」

葉丙成 教育部 個資

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