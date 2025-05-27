最快28秒生成一個月菜單！AI開菜系統可計算營養、成本 減輕行政負擔

為提升學校午餐品質與行政效率，國教署委託成功大學研發的「AI開菜系統」今日正式亮相，教育部政務次長張廖萬堅表示，這套系統能減輕學校開菜、採買的行政負擔，透過數據分析智慧推薦菜單、標示營養成分，甚至能避免菜色重複。國教署、成功大學團隊在記者會中說明，系統現有上千道食譜，最快28秒就能生成一個月菜單，可開出30年不重複的菜單，讓學生餐餐都能有新意，同時兼顧營養均衡。

教學現場長期反映學校午餐秘書一職是「做功德」，工作多又沒有職務加給，對此，國教署委託成功大學研發「AI開菜系統」，並於今日召開記者會，張廖萬堅表示，系統將能解決開菜單、採買的部分問題，透過數據分析智慧推薦菜單、標出營養成分，還能避免每周都吃相同食譜。

國教署組長葉信村表示，教育部的午餐開菜、食材登錄系統已實施6年，如今導入AI開菜系統，盼能達到行政減量與健康飲食的目的，並讓每日菜色更多元，還能自動估算菜單成本做成本管控。

葉信村舉例，人工開出一個月的菜單，依照經驗不同約得花上30到60分鐘，AI開菜系統平均只要28秒，一鍵生成就能直接排除重複菜色，依照開菜者需求增減菜單，檢測六大類食物、三大營養素百分比。在介接國教署健康資訊系統後還能配合特定需求，例如BMI異常的班級需要少油少糖、生長曲線落後的學校加強攝取鈣與蛋白質、齲齒高風險班級減少含糖飲品等等。

高雄市仁武國小營養師許淳善分享，開出學校午餐三菜一湯一飯的菜單並不簡單，營養師常花很多時間計算營養素，以及食材和菜色重複性，AI工具能夠節省很多時間，只需要設定午餐的成本經費、學生飲食喜好，系統就可以開出完整菜單，營養師也會有有更多時間、心力關注每一位學生的營養照護，和健康飲食教育的推動。

成功大學電機系特聘教授王振興在記者會上示範系統使用方法，他在會後受訪時說，團隊與國教署從3年前開始就把學校午餐常用食材、食譜數位化，之後才能利用AI演算法，自動篩選出符合條件的菜單。現階段系統已有1126道食譜，考量食材攝取多樣性後，總共約可開出6000多天、也就是30年不重複的菜單。他也盼藉由此計畫的公私協力，把營養師累積下來的專業，經數位化提供更多學校使用。

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