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校長任用需長遠規畫 徐瑜新籲恢復每年招考對抗退休潮

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
徐瑜新今天總質詢也關心關西鎮交通、教育、公共安全、衛生醫療、稅務等議題。記者郭政芬／攝影
徐瑜新今天總質詢也關心關西鎮交通、教育、公共安全、衛生醫療、稅務等議題。記者郭政芬／攝影

全台5年內將有一波校長退休潮，新竹縣議員徐瑜新今天關心校長荒，他指出114年國中小新任校長共有10個名額，今年度派任出去，未來還是有校長退休，若候任校長不足，該怎麼辦？對此，教育局回應，原先都是每年招考，後來108年因退休校長少，調整為隔年招考，今年起恢復原本的每年招考制度，能避免候用人選不足的疑慮。

徐瑜新指出，國小新任校長有7個名額，及國中新任校長3個名額，其中國小候用校長考進年度105年1人、106年4人、108年1人、110年2人尚未派任出去，國中候用校長還有3位尚未派任。

他表示，候用校長考上之後，得經過1年的培訓期，才有機會派任，今年候用校長幾乎都會派任出去，未來陸續還有校長將退休，他呼籲教育局要有遠慮，要考量到退休潮，通盤考量甄選人數。此外，校長基本的行政倫理長幼有序，要依期別依序派任，對於學校區域性的發展要選任合適的校長。

今年國中小校長候用人員甄選共錄取5名（國小3名、國中2名）。新竹縣教育局長楊郡慈回應，委員會針對校長特質來遴選，今年派發之後，預計國小仍有6位、國中還有1位，以往因年金改革，欲退休校長減少，從民國108年改為隔年考招，如今退休制度正常化，因此從今年起調整為原先制度，意即為每年招考。

徐瑜新今天總質詢也關心關西鎮交通、教育、公共安全、衛生醫療、稅務等議題，他希望瓦斯公司能加強向用戶宣傳更換微電腦瓦斯表，及早發現瓦斯漏氣問題。

徐瑜新說，更換微電腦瓦斯表好處多，但關西鎮還有2236戶使用機械瓦斯表，預計要到118年底才能完成全面換裝微電腦瓦斯表，瓦斯公司除了依照機械瓦斯表10年屆齡年限逐年汰換，更應該加強向用戶宣傳微電腦瓦斯表的好處，鼓勵鄉親提早換表，別等到118年，還能檢查表後漏氣等問題。

 縣長楊文科回應，更換微電腦瓦斯表可即時遮斷漏氣，並在超時使用、地震天災時，也能及時遮斷瓦斯，每日僅增加1.3元即可保障民眾生命財產安全，更換進度礙於安裝人力及部分民眾不願意更換，將責成瓦斯公司加強宣傳力道，鼓勵用戶盡早辦理換表。

新竹 教育局

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