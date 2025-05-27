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平價延托幼師陷加班地獄 教育部：補助人力增逾500名

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
公立幼兒園延長照顧服務活動內容。圖／國教署提供
公立幼兒園延長照顧服務活動內容。圖／國教署提供

公幼實施平價延長照顧，卻使第一線幼教老師陷入隱形加班地獄。教育部國教署宣布，114學年度將補助加置照顧服務人力共540名，全力支持全國公立幼兒園辦理延長照顧服務，以協助家庭育兒，減輕家長負擔。

為因應雙薪家庭育兒需求，國教署自113年寒假起推動公幼延長照顧服務，採定額收費制度，無論參加人數多寡，家長繳費金額一致，並由國教署增編預算，與地方政府共同分攤相關經費。

平日課後每月參加者，照顧費用為每小時35元、半小時20元；臨時參加者則為每小時50元、半小時30元；寒暑假期間加托，每月收費2000元。對於經濟弱勢家庭的幼兒，則全面免收費用，保障其育兒權益。

國教署說，公立幼兒園於平日下午4時以後及寒、暑假期，得視園內家庭不同型態的托育需求提供延長照顧服務，家長可以自由選擇參加。國教署統計，開辦率成長至9成以上，113學年度第2學期計2336園開辦，開辦率達95.35％；其中，計有18個縣市開辦率逾9成，澎湖縣開辦率亦提升至6成。

國教署表示，為使父母安心就業及支持學前幼兒照顧品質，將持續與各直轄市、縣市政府合作，共同補助公立幼兒園幼兒參與延長照顧服務所需經費，同時也感謝提供延長照顧服務人員的付出，提供幼兒更加完善的照顧服務。

國教署指出，公立幼兒園延長照顧服務活動內容多元。圖／國教署提供
國教署指出，公立幼兒園延長照顧服務活動內容多元。圖／國教署提供

延長照顧 幼兒園 國教署

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