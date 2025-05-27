獨／新北國小師暴怒對學生又踹又摔 家長痛批情緒失控要求換班導

新北市桃子腳國小五年級班導師郭維欣，被家長向本報陳情從本學年度上學期就開始對學生肢體暴力，其中兩次更怒摔A生、用腳踹桌子導致B生受傷，學童心理恐懼怕到25日不敢上學，B生家長不滿老師帶頭暴力對待學生，校長卻遲遲不換老師疑似包庇，教育局表示若查證屬實最重解聘。

桃子腳學校五年級班導師郭維欣，被學生家長陳情不當管教，對學生輕則用書本敲頭、手掌打頭、將課本丟在地上方式侮辱學生，重則對A生拉扯手臂使A生摔在地上、B生（陳情家長兒子）5月23日因為筆被電風扇吹落地上，彎下撿拾時郭維欣竟衝到台下怒踹學生桌子導致B生手肘受傷。

家長指出4月12日郭維欣因認為A生講髒話，竟一把將A生從座位上拉摔到地上，事後A生家長因跟校長反映後才獲老師道歉。23日自己的兒子B生，因為橡皮擦掉地上B生彎腰撿拾，老師斥責上課不要撿東西。接著電風扇將桌上的筆吹掉落地面，B生再度彎腰撿拾，郭維欣疑似認為B生故意搗蛋，竟衝到台下怒踹B生桌子導致B生受傷。

B生家長表示，經調查班上其他同學，多位學生被老師暴力對待，包括用手按壓學生頭部要求午睡、用書本或手掌打頭、將書本丟在地上羞辱學生，家長氣憤地說，郭維欣疑因被家長投訴，事後再找學生用各式理由報復，認為郭維欣不斷對學生出現暴力行為，根本不配當老師，要求校長更換教師卻未獲正面答覆，質疑校長包庇老師。B生家長則已聯合其他家長準備對郭維欣提出傷害告訴。

記者昨在校園下午5點對外開放時間後進入學校，並透過學校老師表達希望取得郭維欣的回應，但直至今天郭維欣仍無回應。校長則表示接獲家長陳情後，學校已經立案調查、校安通報，並已經於今天開始安排代班導師，暫時隔離郭維欣與該班學生接觸。

教育局對此表示，學校已依規啟動調查程序，啟動教師輔導機制，並將該師調離現職。經了解學校4月12日已受理該師任教班級家長，反映疑似不當管教事項，郭維欣於課堂間管理班上A生學生上課聊天，有拉扯學生造成摔倒在地情形。針對本案校方已完成校安通報、召開校事會議，成立調查小組，加速後續調查訪談。

5月23日該班B生家長提出該師因管理課堂秩序，上課時學生躲在桌子下，該師疑似有踢桌子導致孩子受傷的情形。教育局已責成學校即刻釐清事件經過並依規定啟動調查。經學校表示已組成教師輔導小組積極觀察該師課堂管理，將該名教師暫時調離現職，暫停與該班學生接觸以確保正向管教，同時也會妥適安排該班課務，確保學生學習權益。

教育局說，調查結果若屬實，將依教師法及相關規定提報教師考核會或評審會議，視情節最重可處以停聘或解聘處分，絕不容忍任何不當對待學生行為。教育局責成學校啟動學生輔導與關懷機制，並納入必要輔導資源。後續也將持續推動教師正向管教研習與實務支持，打造友善安全的學習環境，保障學生身心安全與學習權益。 B生家長用LINE詢問為何對學生動手動腳，老師僅電話回應，質疑老師是避免留下對話紀錄。圖／家長提供

B生家長調查該班學生，有多位學生曾經被郭維欣暴力對待。圖／家長提供

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