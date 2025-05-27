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性平案洩密爭議 葉丙成請假 接受調查

聯合報／ 記者李芯／台北報導

教育部政務次長葉丙成涉校園性平案洩密爭議，昨傳出葉將請假一個月，教育部證實葉請假接受調查。監察院過去就曾以台灣大學發生對學生性騷擾事件導致學生權益受損為由糾正台大，昨傳出監察院將併案調查此案。

葉丙成 監察院 性平

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