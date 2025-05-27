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2025總統教育獎得主 罕病男孩吳昌玹立志開小黃 散播樂觀

聯合報／ 記者簡慧珍徐白櫻／連線報導
彰化縣靜修國小學生吳昌玹（前排中）因病無法走路，他樂觀面對困境，榮獲2025總統教育獎。記者簡慧珍／攝影
彰化縣靜修國小學生吳昌玹（前排中）因病無法走路，他樂觀面對困境，榮獲2025總統教育獎。記者簡慧珍／攝影

「我有輪椅，不必走得很辛苦。」彰化縣靜修國小學生吳昌玹罹患先天性肌肉失養症，無法走路，連零食包裝都撕不開，但他樂觀以對，未來志願是當計程車司機，盼開車時分享快樂。他以正向進取心態，鼓舞周遭師長和同儕，榮獲2025總統教育獎

吳昌玹1歲多確診罕病，身體力氣隨長大衰弱，小學低年級還能操作扭扭車代步，升上小三坐電動輪椅，校方申請1輛在校內，方便他在校內移動。

吳昌玹本學期當社會科小老師，談起未來第一志願，則是當計程車司機。他說，可以邊開車邊與乘客聊天，鼓勵每個人都要樂觀，「悲傷過一天，快樂也是過一天」，像他只是生病，坐電動輪椅不用走路反而不累，很開心。

吳昌玹的特教老師盧志榮說，吳昌玹喜歡上學，下課時間可見他穿梭校園，向各年級小朋友打招呼，班級活動踴躍參加，即使環境未必無障礙，他從不喊累喊苦；師長有時職業倦怠，看到他的樂觀和勇敢，都被激勵「要像昌玹一樣」。

班導師林育伶說，遇到困難事情後，吳總會講「事情過了就過了」，臉上掛著陽光笑容，感染身邊的人。助理老師施宜君說，剛開始擔心沒辦法照顧好，吳昌玹總說「莫急、莫慌、莫害怕」，這孩子竟能安慰她。

母親周幼娟表示，因為病痛，昌玹從小表現超齡的懂事和貼心，觀察她照顧吃力，還會說「會累就休息一下」，每天主動談學校生活，分享他的想法和快樂。

高雄市有4名學生獲今年總統教育獎殊榮，包括六龜高中翼友福、五權國小黃昊恩、左營國小曾釩銨、高雄師範大學蔡奕琳。

翼友福自幼父母雙亡，國三時祖母病重，可錄取第一志願卻選擇留六龜升學，之後遭逢祖父母雙亡打擊，仍逆境上游成為創校以來首名上台大的學生，也是首位獲總統教育獎殊榮的學生。

翼友福說，六龜高中不只是母校，更是人生的轉捩點，讓他可以用行動證明，偏鄉不等於侷限，逆境亦能開花，希望自己的故事可以鼓勵更多弱勢成長的人。

輪椅 罕見疾病 總統教育獎

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