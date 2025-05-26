中信銀「閱讀全壘打」邁入第10年 贈送1萬7500張棒、籃球票

中國信託商業銀行與國立公共資訊圖書館共同主辦的「閱讀全壘打」邁入第十年，借書換票活動將於28日起跑， 規模再創新高，並新增台南市立圖書館及高雄市立圖書館，達成六都公共圖書館、共計220家圖書館共襄盛舉的里程碑，並走入八所大學校園，全年度將贈送中信兄弟棒球隊及新北中信特攻籃球隊總計17500張主場門票，邀請全民一起愛閱讀挺運動。

「2025閱讀全壘打」今日舉辦啟動記者會，教育部終身教育司副司長顏寶月、國資圖館長馬湘萍、中信金控董事會秘書長高人傑、中國信託育樂公司董事長陳國恩及活動代言人中信兄弟許基宏、中信特攻黃泓瀚、中信飛牡蠣電競戰隊沈宗樺Driver蒞臨活動現場與會。

高人傑表示，中國信託長期結合集團資源投入公益，「閱讀全壘打」迄今邁入第十年，足跡遍布全台17縣市的圖書館，帶動借閱逾30萬本書，成果豐碩，今年更與八所大學院校合作，透過提供職業運動賽事觀賽機會提升大眾閱讀習慣。陳國恩指出，希望透過職棒、職籃與電競三位選手的影響力，傳遞閱讀和運動的重要性，讓更多民眾善用公共圖書資源，進而支持臺灣職業運動發展。

馬湘萍表示，今年以「繪動青春」為主題，盼透過繪本與故事的力量，點燃年輕世代的想像力與行動力，讓閱讀陪伴青春成長、啟發未來無限可能，馬湘萍館長強調，閱讀與運動皆需熱情與持續投入，期望藉由「閱讀全壘打」，激發大眾發現閱讀的樂趣。

「2025閱讀全壘打」除了台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣等既有合作縣市之外，今年台南市與高雄市亦加入行列，達成六都公共圖書館皆參與的全壘打里程碑。「2025閱讀全壘打」首波換票提供11500張中信兄弟平日主場賽事兌換券，自今年5月28日起至6月30日止，民眾完成10本書的借閱任務或利用閱讀存摺系統以10點即可兌換一張。

「閱讀全壘打」今年與國立政治大學、國立台灣師範大學、東海大學、天主教輔仁大學、東吳大學、逢甲大學、中信金融管理學院及中信科技大學共八所大學院校合作，4月中旬至6月初於校園圖書館借閱3本書，即可兌換1張中信兄弟平日主場賽事兌換券，莘莘學子可利用暑假進場體驗熱血職棒賽事。逢甲大學圖書館館長賴文祥表示，學校十分重視與中國信託銀行合作，圖書館氛圍因此更好，活動上（4）月開跑後，學生參與踴躍，實體書借閱數較往年同期顯著增加，足見中信兄弟賽事魅力。

「2025閱讀全壘打」實體與網路活動不間斷，中信銀行亦持續攜手青春博客來舉辦「青春徵文活動」，鼓勵國、高中學生閱讀投稿，亦將帶領行動故事車前進球場及舉辦親子理財講座，更歡迎民眾到「閱讀全壘打」活動臉書完成任務，有機會抽中台中市洲際棒球場中信兄弟主場賽事的家庭席與代言人簽名球等好禮。

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