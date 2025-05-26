葉丙成涉校園性平案洩密 教育部證實已請假接受調查

教育部政務次長葉丙成涉校園性平案洩密爭議，今傳出葉將請假一個月。對此，教育部表示，針對葉於個人社群媒體平台涉及揭露校園性別事件當事人個資一事，教育部性平會已成立調查小組，並證實葉丙成即日起主動請假接受調查。

葉丙成日前於臉書發文，表述關心一起大學性平案件，但文中截圖卻洩漏事件學生個人資訊，引發學生不滿。民進黨7名立委日前齊聲譴責教育部與葉丙成，葉也刪除臉書貼文並公開致歉，靜待調查結果。監察院過去就曾以台灣大學發生對學生性騷擾事件，導致學生權益受損，糾正台大，今傳出監察院將併案調查此案，且葉丙成將請假一個月。

教育部表示，有關台灣大學校園性別事件，依監察院的糾正意見及地檢署起訴書內容，教育部性別平等教育委員會已成立專案審查小組，檢視校方處理程序、調查報告及相關行政作為，或是否有新事實、新證據需要重啟調查，也會釐清校方處置是否妥當。

針對葉丙成於個人社群媒體平台涉及揭露校園性別事件當事人個資一事，教育部表示，教育部性平會已成立調查小組進行調查，將秉持依法、公正原則辦理。

教育部並證實，葉丙成即日起主動請假接受調查。

商品推薦