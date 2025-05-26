竹市首屆數位實驗高中教師甄選激烈 錄取率僅4％

新竹市數位實驗高中獲教育部核定成立，經過3個月積極推動各項籌備工作與教師甄選程序，教育處今天表示，此次招募共開出8個學科、11名正式教師的職缺，吸引277位優秀教師踴躍報名，錄取率僅為4.0%，競爭激烈。

教育處說明，此次教師招募報名相當踴躍，不乏目前已為正式編制教師者，亦有現職擔任學校主任級以上職位、具博士學位或具備海外留學經歷者，匯聚來自各地的教育菁英，競爭激烈。

代理市長邱臣遠表示，教師團隊的組成絕對是數位實驗高中不可或缺的重要基石，尤其首屆教師更肩負開疆闢土的使命，不僅要奠定學校教學風格與文化，更將影響未來發展的方向與深度。期勉籌備處務必嚴謹辦理甄選試務，讓真正認真投入、具備專業與熱忱的優秀教師得以脫穎而出，為學校注入堅實力量。

數位實驗高中籌備處表示，此次教師甄選作業初試將於端午連假最後一天（6月1日）下午舉行，並將於6月5日公告初試錄取名單。複試預計分3天進行，分別為6月15日（國文、英文、化學、輔導）、6月16日（數學、體育），以及6月17日（資訊科技、歷史），於6月20日公布複試錄取結果。錄取的教師將於114學年度正式加入教學團隊，與學生攜手打造結合科技應用與創新思維的數位學習新典範，迎接未來教育的全新挑戰與可能。

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