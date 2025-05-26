快訊

別讓愛消失！代書：遺願沒有效力 確保遺產分配一定要立遺囑

女童稱「被摸下面」尿不出來…4歲男童被影射性侵 家長怒批荒唐要提告

蘋果AI慘翻車？YouTuber果粉主揭崩盤內幕 「恐會從神壇跌落」

教育部補助教保人員建立社群共學 提升特教知能

中央社／ 記者許秩維台北26日電

為協助教保服務機構營造友善的融合教育環境，114學年學前融合教育教師學習社群及輔導計畫即日起受理申請，由教育部補助經費，鼓勵教保人員建立社群共學，提升特教知能。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，「教保服務機構融合教育輔導」以招收身障生的普通班或集中式特教班的教保服務機構為輔導對象，由各機構視需求向國教署申請補助，專家學者實地輔導，依各機構實務情形及幼兒個別需求客製化輔導策略，建立友善的融合環境。

為協助教保服務人員提升特教專業知能，教育部推動「學前融合教育教師專業學習社群」，由學前特教教師、教保服務人員或相關專業人員自主組成社群，國教署補助相關經費，透過社群運作方式討論學前融合教育相關主題和個案並分享經驗，藉由共學支持，提升特教專業知能。

114學年學前融合教育教師學習社群及輔導計畫即日起至7月1日受理申請，每個社群至少3人，每個社群推舉1名成員為召集人，並以其服務機構為申請單位，同機構（學校）每個社群以補助新台幣2萬元為限，跨機構（學校）或跨專業社群以補助3萬元為限。

國教署表示，期待透過學前融合教育社群及輔導計畫，協助教保服務人員提升特教專業知能，逐步建構溫暖、接納、相互支持的班級氛圍，營造關懷包容的融合環境，歡迎有收托身心障礙幼生（含疑似生）的教保服務機構提出申請。

社群 教育部 教師

延伸閱讀

北市：代理老師續聘次數自訂暫未獲採納 持續爭取

教育部6月1日舉辦手機到校管理座談 提供線上直播

世界高中擅自停招風波未平 恐被教育部扣減獎勵補助款

影／反對教育部管制手機 學生到教育部靜坐

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

竹市首屆數位實驗高中教師甄選激烈 錄取率僅4％

新竹市數位實驗高中獲教育部核定成立，經過3個月積極推動各項籌備工作與教師甄選程序，教育處今天表示，此次招募共開出8個學科...

學餐食安／看黑白大廚午餐阿姨 台專法落後日韓數十年

韓國實境節目「黑白大廚」，來自小學廚房的午餐阿姨擊敗米其林主廚，掀起台韓學餐的比較討論。專家指出，台灣的學校營養午餐成為政治人物開支票的亂源，一出包，就急著把廠商推出來記點了事，學校午餐專法還在卡關，落後日本70年。

台南舉行國小教甄 1357人搶179缺

台南市政府昨辦國小教師甄試初試，1300多人參加，不少為社會新鮮人，多名應試者說，台南是第3個辦教甄初試的縣市，但複試時...

代理教師荒 蔣萬安轟中央「輕地方」

北市近3年代理教師荒嚴峻，市長蔣萬安日前轟中央「重中央、輕地方」。指地方政府代理老師聘任年限沒自主權，有失地方自治精神，...

北市：代理老師續聘次數自訂暫未獲採納 持續爭取

有關高中以下代理老師最多聘任3年，台北市長蔣萬安繼4月中旬指示爭取續聘次數自主權，20日重申希望看到有具體結果。教育局今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。