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台南舉行國小教甄 1357人搶179缺
台南市政府昨辦國小教師甄試初試，1300多人參加，不少為社會新鮮人，多名應試者說，台南是第3個辦教甄初試的縣市，但複試時間和台中同天，若兩地都通過會陷入抉擇，不過台南「好吃的東西多」，也會納入考量。
南市教育局今年國小教甄名額179人，包含學前特教班教師、身心障礙班教師、藝術才能班教師、一般教師、一般教師雙語類、音樂教師、英語教師、專任輔導教師等，較去年230人少，但報名人數仍有1357人，預計6月22日複試。
目前新北、台北市教甄都辦完初試，南市府昨在東區復興國中辦初試，參加者包括應屆畢業生、代理老師等，也有人已通過新北的初試，不少人更是今年剛畢業的社會新鮮人。
也有多人反映，最後一節課考教育相關知能，有1題是以幾年前火燒車事件來陳訴教育理念，但沒有說明這一事件的內容，讓不知這一新聞事件的考生難以做較正確的敘述，建議未來若以新聞事件為題，應說明這一新聞事件內容，才較公平。
教育局表示，後天晚上10時前於官網「本市教甄專區」開放查詢初試成績，29日初試成績複查，須當天上午12時前提出。
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