北市：代理老師續聘次數自訂暫未獲採納 持續爭取

有關高中以下代理老師最多聘任3年，台北市長蔣萬安繼4月中旬指示爭取續聘次數自主權，20日重申希望看到有具體結果。教育局今天表示，教育部回函未立刻採納，將持續行文爭取。

台北市教育局說明，4月15日市政會議上，教育局就STEAM（Science、Technology、Engineering、Art、Mathematics）及新科技教育計畫執行成果進行專案報告，會中有關整體高中以下學校代理老師需求的議題，引起蔣萬安關注，指示教育局向教育部提出修法建議，讓代理老師續聘次數由地方政府自訂，以利師資運用有彈性。

由於市政議題受列管時，每次市政會議都會列案討論。5月20日蔣萬安持續關注爭取高中以下學校代理老師續聘次數自主權案，他並說，希望看到此案有具體結果以後，才解除列管。

教育局人事室主任王秋萍告訴中央社記者，之前發函教育部後，所得到的回應是，之後研議整體代理老師議題時再做討論，並沒有立刻採納、要馬上修改教育部「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，因此教育局將補充相關數據等資料，持續行文教育部爭取。

她說明，代理老師的聘用，現況是首次任職者來自公開招考，之後由所任職學校的教評會評定，成績優良可續聘，最多2次，所以最多聘任3年，但有意任教者多會報考專任教師，代理老師招考相對不易。

教育局統計，有的學校甚至要招45次，才招到代理老師；招考代理老師需經20到30次的學校，也不少見。

其次，她說，現在少子化，必須考量後續學生人數變化，使得專任老師招考不會考到滿額，教育部也有相應規定，即代理老師人數不能超過8%，因此當有專任教師請產假、育嬰假、侍親假等留職停薪，就需以代理老師接應。

另外，關於推動跨域教學師資來源，王秋萍說，主要還是由專任教師擔任，代理老師的需求源自專任老師留職停薪。

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