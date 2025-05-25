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台南教甄初試1300多人搶129名額 便宜美食也納入考量

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今天在復興國中辦國小教甄初試，28日公布初試成績。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天在復興國中辦國小教甄初試，28日公布初試成績。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局今天舉辦國小教師甄試初試，共有1300多人參加，目前新北、台北的教甄都已辦完初試，來應考的人有些已通過初試，接著要準備複式，部分應考人說，若能一路通過初試、複試，當然選擇自己的家鄉，可省去住宿開銷；不過，台南消費額沒有北部高，好吃的東西多，有考生說，也會納入考量。

台南市今年國小教甄名額129人，雖較去年230人少，但報名人數仍有1357人，今天在東區復興國中舉行初試。參加考試的包含應屆畢業生、代理老師等，其中不少人是今年剛畢業的社會新鮮人。他們說，目前新北、台北的教甄都已考完初試，台南是第3個舉辦國小教甄的縣市，不過，複試時間和台中教甄複式同一天，若兩個縣市的初試都有過，會好好考量是參加台南還是台中的複試。

有來自台中的應屆畢業生說，因家住台中，若在台中任教，可能住宿會比較方便，台中是首選，其次才是台南。也有人說，自己已通過新北的初試，首選是新北，但也有報名台中的教甄，就看自己能否通過新北的複試，若沒通過，台南列入選項。不少考生家住台南，都以台南為首選，其次是他縣市。

也有多人反映，最後一節課考教育相關知能，有一題是以幾年前火燒車事件來陳訴教育理念，但因沒有說明這一事件的內容，讓不知這一新聞事件的考生難以做較正確的敘述，建議未來若以新聞事件為題，應說明這一新聞事件內容，才較公平。

台南市教具局今天辦理國小教甄初試(筆試)，6月22日複試，共開129個缺，包含學前特教班教師、身心障礙班教師、藝術才能班教師、一般教師、一般教師雙語類、音樂教師、英語教師、專任輔導教師等。教育局表示，28日晚上10點前於「本市教甄專區」開放查詢初試成績，29日初試成績複查(上午12時前提出)，公告初試筆試通過暨免初試名單。

台南市教育局今天在復興國中辦國小教甄初試，28日公布初試成績。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天在復興國中辦國小教甄初試，28日公布初試成績。記者鄭惠仁／攝影

新北 教師 台南

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