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嘉縣教師考績甲等2度遭校長改核乙等 教師不服提行政訴訟勝訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣昇平國中陳姓教師身兼訓育、生教、體育、衛生4組業務，110學年度考績被時任校長2度改核乙等，陳師不服上訴高等行政法院。記者李宗祐／攝影
嘉義縣昇平國中陳姓教師身兼訓育、生教、體育、衛生4組業務，110學年度考績被時任校長2度改核乙等，陳師不服上訴高等行政法院。記者李宗祐／攝影

曾身兼嘉義縣昇平國中訓育、生教、體育、衛生4組業務的陳姓教師，於110學年度考績原被學校考核為甲等，被當時校長2度改核乙等；陳師不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院認為校長改核過程有瑕疵，日前判決陳師勝訴，撤銷乙等考績。可上訴。

陳師於2021年起在昇平國中擔任英語科教師兼訓導組長，110學年度考績由考核會5位委員一致投票決議甲等，時任校長陳幸琪不同意，發回後考核會仍列甲等，陳幸琪改核乙等；陳師提起申訴，經嘉義縣教師申訴評議委員會評議「申訴有理由，原措施不予維持」，校方不服再申訴，教育部中央教師申訴評議委員會評議「原申訴評議撤銷，原措施維持」。

陳師不服，她1人兼辦教學及訓導組4組業務工作，雖然屢次請求校長適當分配工作或派員協助，都沒有獲實質回應，已超出一般行政人員所得負荷，又在疫情期間，確診通報、疫調等臨時性業務，往往是深夜時段才有時間批簽公文，絕非蓄意忽視、拖延公文。校長執意將大量公文交由她處理，再為不利考績評價，有違反比例原則、裁量濫用。

法院審理時校長表示，陳師110學年度承辦1151件公文，有累積大量公文結案日期超過限辦日期，當中有因她未依限辦理相關經費執行，致學校被縣府通知須繳回經費，影響學生權益。2022年6月陳師堅持參加學校已派員與會的線上會議，卻同時線上教學，無法專注教學，影響學生受教權。又涉有以申訴案件要脅學校簽署非屬學校權責之和解書、不實指控影響校譽等。

法官認為，校長稱陳師要脅學校簽署非屬學校權責和解書，未涉教學、行政等，以此事考核，為不當連結；陳師兼辦4組業務，當時為疫情期間，參加健康體位議題學校輔導會議，是其行政職責；無學生及家長反映陳師線上授課教學成效不佳，有多名學生表示陳師上課認真；陳師兼辦4組業務，處理大量公文，承辦、支援許多校內外活動，還需處理確診通報、疫情調查等業務。校長於年終考核審查，應對於全學年度工作表現綜合評斷，而非單延宕公文情形作為判斷是否符合「服務熱誠，對校務能切實配合」唯一憑據。

法官審酌，校長將陳師當年考績改核乙等，有判斷出於不完全資訊情形，有瑕疵、難認適法，再申訴決定未予糾正，亦有未合，判決撤銷再申訴決定及原處分。

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