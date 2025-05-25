好難！招45次才找到代理老師 北市盼續聘年限因地制宜

物價高、壓力大，北市近3年代理教師荒，據了解，台北市曾有學校招了45次才招到代理老師；還有不少為招考代理招20至30次。市長蔣萬安指示教育局，續向中央爭取修法開放地方自主決定代理教師聘期。有校長坦言，在六都當老師壓力大，應給地方更大彈性、因地制宜。

台北市不具名校長坦言，這幾年之所以台北市的代理老師愈來愈難招，是因為過去幾年，其他縣市將教師員額放寬、教師員額補滿，導致各縣市都在招考正式老師，導致代理老師考上正式老師，代理老師人數變少。

這名校長說，也正因各縣市都在搶老師，台北市的環境條件與外縣市相比，確實北市家長要求、孩子特殊性等，因教學壓力比較大，導致代理老師來報考的意願不高，其實六都壓力都比較大，如果可以到其他縣市就會到其他縣市。

他認為，因專任教師請育嬰假、或長假進修等，儘管少子化，代理老師還是有其需求，目前中央有規定代理教師的續聘年限，但各縣市都會有差異性與特殊性，的確應該要給地方政府更有彈性、因地制宜。

根據「中小學兼任代課及代理教師聘任辦法」規定，對於表現優良且符合學校需求的代理教師，學校在首次聘用後，可以再續聘二次，最多聘用到第三年。

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