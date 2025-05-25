教育部6月1日舉辦手機到校管理座談 提供線上直播

教育部日前公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，針對校園手機管理做進一步的規範，但有學生團體認為該草案並未廣泛參考學生意見，昨靜坐要求撤回。教育部強調，將在6月1日辦理實體座談會並提供線上直播，彙整意見納入後續研修的參據。

針對學生最關心的「收手機」議題，「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案明訂國中小應由學校或各班集中保管，高中階段需經校內親師生民主程序討論後，以同一方式管理。對此，學生組織「捍衛全台學權行動」與「台灣未來的主人們」昨日在教育部前靜坐抗議，認為草案出來和研擬都沒有學生廣泛的參與，要求立即撤回該條文草案，停止違反程序正義的決策。

教育部表示，為邀請學生共同參與高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則（草案）討論，教育部將於114年6月1日上午10時至12時舉辦全國學生座談會，邀請高級中等以下學生及兒少代表，針對草案內容進行交流，共同研擬更合適的校園管理原則。

教育部說明，本次座談會以實體方式舉行，讓全國學生皆可參與討論，因現場座位有限，提供120位學生以實體方式報名參與，報名採順序錄取。有意參加現場座談會的學生，請於5月26日18時至5月28日上午8時，至報名網站（https://forms.gle/WwYZyaZ98KHdU2wj7）完成報名。報名成功者將於5月28日中午12時起以電子郵件通知，並同步公告報名編號於教育部電子布告欄。

座談會也將同步提供線上直播（直播網址：https://www.youtube.com/live/gvif-WPlNfQ），未能親臨現場者，亦可透過直播觀看座談會，並於留言區或至「眾開講－公共政策網路參與平台」（https://gov.tw/qAR）表達意見與建議。

教育部強調，教育部將彙整所有回饋建議及意見，並納入後續研修的重要參據。教育部誠摯邀請全國學生踴躍參與，無論是親臨現場或線上互動，讓政策更貼近學習現場，共同營造健康、安全、多元的校園數位環境。

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