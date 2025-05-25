新竹公立高中荒 民團：快撥經費

竹苗地區近年人口遽增，教育資源卻相對匱乏。大新竹高中就學權益自救會昨赴教育部陳情，高喊「經費到位不再荒、中央地方一起幫」，要求盡速補足經費，支持已規畫好的增校與增班計畫，為竹苗地區學生創造穩定升學環境。

大新竹高中就學權益自救會發言人潘思齊指出，新竹縣僅五間公立高中職，為全台最少，相較於全國學生分配公立高中職比率百分之七十三，新竹縣僅有百分之卅八學生可到公立高中職就學，新竹縣市高中職每班學生數卅八人則是全國最高。

她說，兩年前自救會發現竹苗地區高中職名額嚴重不足，爭取國教署與竹竹苗地方政府共同提出增班增校對策，部分計畫已於一一三、一一四學年度啟動，但根據人口預估，一一六至一二○學年度的就學高峰仍將出現超過一千七百個名額缺口，至今一一六年增班撥款尚未完成，讓家長們憂心忡忡。

潘思齊也提到，因高中職名額不足，不少學生被迫跨區通勤就學，但竹苗地區公共運輸相對不便利，光是從新竹縣到苗栗上課，往返就花掉三小時，多數學生只能仰賴校車或家長接送。

中華民國家長會長聯合協會理史吳政霆強調，學生受教權不能等，呼籲行政院六月底前核撥卅五億元經費，並編列專案支持竹竹苗區增設國立高中職。

教育部回應，行政院已核定補助新竹縣政府多所國中小新建校舍計畫近十七億元，另也在去年十二月提報「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫（一一四至一一八年）」，計畫約四十四億元，行政院正在審理中。

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