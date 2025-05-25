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世界高中擅自停招 恐被扣補助

聯合報／ 記者黃羿馨許維寧／連線報導

新竹市私立世界高中日前宣布七月底停招引發爭議，世界高中雖已表示將繼續辦學，讓在校一三三名學生順利畢業，再依規停辦。但教育部指出，世界高中未獲同意停辦就召開轉學安置會議，已影響學生受教權，將依私校法與退場條例規定嚴正處理，可扣減獎勵補助或停止招生。

五十四年歷史的世界高中，因招生不如預期加上虧損，本月十四日在班親會上宣布將於七月底停招，在校的一三三名學生將轉銜到他校，引發家長反彈。教育部國教署上周為此派員到校，強調「停招」要提報完整計畫、依程序法規辦理，還得經教育部核准同意。

世界高中回應，資金不足問題，在校董事會努力下已獲解決。學校將持續經營，輔導現有一、二年級學生努力學習，完成高中學業。

不過儘管世界高中表示將繼續辦學，但教育部強調，世界高中未獲國教署同意就停辦、提前召開學生轉學安置會議，嚴重影響學生受教權益，根據情節輕重，可停止學校部分或全部的獎勵、補助，或停止該校部分或全部班級招生。

教育部也說，正同步查核世界高中財務狀況、合格教師比率，若符合退場條例第六條第一項規定，包括財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務事實或嚴重影響校務正常營運，將提送私校退場審議會審議，討論是否列為專案輔導學校。

高中生 退場機制 私校 教育部 停招

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