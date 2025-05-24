新北國中教甄初試 退休與龍年嬰兒潮開缺增169人

公幼平價延長照顧乍看是一樁美事，家長只要付銅板價就能把孩子留到傍晚6、7時，政府也能端出「照顧雙薪家庭」的政績。可因缺乏充足的配套，一走進幼兒園，看到的是老師們陷入加班地獄，不只常常守到天黑、備課時間被吃掉，還要頂住家長的抱怨與遲接。政府的宣傳裡滿是溫情，現場卻只剩老師的疲憊與嘆息。

2025-05-24 14:17